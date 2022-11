CBS:Jeugdbescherming behandelde toeslagenouders niet anders

Gesprekskamer jeugdbescherming Hoofddorp. Beeld ANP

Het is een uiterst beladen dossier, dat van toeslagenouders die te maken kregen met de jeugdbescherming. De discussie begon vorig jaar met de publicatie van CBS-cijfers van het aantal uithuisgeplaatste kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders: toen ruim 1.100, inmiddels is het aantal opgelopen tot zeker 1.675 kinderen. De vraag rees of hun ouders, die al gedupeerd waren door een onterechte beschuldiging van fraude door de Belastingdienst, door die affaire ook nog hun kinderen waren kwijtgeraakt.

Dat blijkt, in grote lijnen althans, niet het geval, zegt het CBS. Het instituut vergeleek een groep toeslagenouders met een groep gezinnen die niet zijn gedupeerd door de belastingdienst met ongeveer dezelfde specifieke kenmerken: relatief vaak eenoudergezinnen met een laag inkomen bijvoorbeeld. Die bleken ongeveer even vaak met de jeugdbescherming in aanraking te komen: zo’n 4 procent. Maar dat was wel vier keer vaker dan een gemiddeld gezin dat kinderopvangtoeslag krijgt. Daar krijgt nog niet 1 procent te maken met zulk ingrijpen.

Het CBS houdt een kleine slag om de arm. Het is zeker mogelijk dat enkele individuele gedupeerden wel als gevolg van de toeslagenaffaire zodanig in de problemen zijn gekomen dat zij met kinderbeschermingsmaatregelen zijn geconfronteerd. Maar in grote lijnen heeft de jeugdbescherming toeslagenouders niet anders behandeld dan vergelijkbare gezinnen.

Deze bevinding zal een opluchting zijn voor verantwoordelijk minister Weerwind (Rechtsbescherming), die onder vuur ligt vanwege deze kwestie. Dit nuanceert, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer, het beeld dat kinderen uit huis zijn geplaatst omdat hun ouders slachtoffer waren van de toeslagenaffaire.

Kansenongelijkheid

Maar het vergrootglas dat nu, mede door deze discussie, op de jeugdbescherming ligt, legt ook nieuwe pijnpunten bloot, zoals kansenongelijkheid. Critici suggereerden al eens eerder dat de jeugdbescherming zich vaker zou bemoeien met eenoudergezinnen en gezinnen met weinig financiële ruimte. Nu blijkt inderdaad dat eenoudergezinnen maar liefst een vier keer grotere kans hebben om de jeugdbescherming op hun dak te krijgen. En ook een laag inkomen speelt mee. Door die kenmerken hadden toeslagenouders inderdaad een bovengemiddelde kans om in aanraking te komen met de jeugdbescherming.

Waarom dit zo is, en of bijvoorbeeld onbewuste vooroordelen een rol spelen, is nog onduidelijk. De jeugdbescherming komt in actie als er signalen zijn dat een kind onveilig is of in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. De jeugdbeschermers zeggen dat zij zich louter focussen op die veiligheid van het kind en niet, zo beklemtoonden zij eerder, een kind uit huis laten plaatsen als ouders bijvoorbeeld grote schulden hebben.

Het baart de inspectie zorgen dat niet elk gezin een even grote kans heeft om bezoek te krijgen van de jeugdbescherming. ‘Een kinderbeschermingsmaatregel mag nooit het gevolg zijn van systematische benadeling van mensen op basis van kenmerken die geen oorzaak zijn van deze omstandigheden’, zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus van de inspectie Justitie en Veiligheid.

Meer onderzoek

De inspectie doet nu verder onderzoek naar het verband tussen uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire. Dat onderzoek, dat begin volgend jaar verschijnt, moet bijvoorbeeld duidelijk maken waarom gedupeerde gezinnen te maken kregen met kinderbeschermingsmaatregelen en welke lessen te trekken zijn.

Voor de toeslagenouders van wie kinderen uit huis zijn geplaatst is een speciaal ondersteuningsteam opgericht. Ruim tweehonderd ouders hebben zich daar gemeld. Tot nog toe zijn drie kinderen van die groep terug naar huis gegaan.

Ook minister Weerwind kondigt, op verzoek van de Tweede Kamer, de instelling aan van een onafhankelijke commissie die onderzoek gaat doen naar het verband tussen de uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire. Voorzitter wordt voormalige PvdA-politicus Mariëtte Hamer.