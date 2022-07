CBS: In de hele maand juni sprake van oversterfte

Coronavaccinatie in een teststraat in het Zuid-Hollandse Pijnacker-Nootdorp. Volgens het RIVM overleden van maart 2020 tot en met februari 2022 bijna 42.000 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Beeld ANP

Oversterfte betekent dat meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in het sterftecijfer. De onderzoekers hebben dat ingeschat door te kijken naar sterfgevallen van voorgaande jaren en trends in de bevolkingsstatistieken. Ook in mei was al sprake van oversterfte. In die maand overleden wekelijks gemiddeld zo’n 200 mensen meer dan in verwacht. In juni was dit aantal met 225 iets hoger.

Het CBS weet nog niet wat de doodsoorzaak is van de mensen die de afgelopen maanden overleden. Wel zijn de coronapandemie en griepgolf van grote invloed op het sterftecijfer. Volgens cijfers van het RIVM overleden van maart 2020 tot en met februari 2022 bijna 42.000 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Naast de coronapandemie is er vanaf half maart dertien weken lang een griepepidemie in Nederland geweest.