CBS: huren zijn gestegen, maar ze nemen een minder grote hap uit het inkomen

Appartementencomplex in aanbouw in Amsterdam. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Huurders in de particuliere sector zijn bijna 42 procent van hun inkomen kwijt aan huur en bijkomende woonlasten als water en energie. Dat blijkt uit het driejaarlijkse woononderzoek Nederland, een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder ruim 47 duizend Nederlanders.

In de vrije huursector betaalden bewoners in 2021 met gemiddeld 835 euro per maand ‘fors meer huur’ dan drie jaar geleden, het vorige meetpunt. Ondanks hun hogere inkomen betalen zij daarmee relatief meer voor hun woonplek dan sociale huurders. Die zijn gemiddeld ongeveer eenderde van hun inkomen kwijt aan hun corporatiewoning. Huurders in de laagste inkomensgroep (de ‘onderste 20 procent’) zijn relatief het meeste geld kwijt aan wonen. Zij schuiven zo’n 45 procent van hun maandgeld richting een verhuurder.

INKOMEN

Het goede nieuws is dat alle huurders gezamenlijk (dus zowel in de sociale als de vrije sector) gemiddeld een minder groot deel van hun inkomen kwijt waren aan wonen dan in 2018. Vergeleken met 2015 nam hun ‘woonquote’ af naar 36,3 procent, een daling van 2,3 procentpunt. ‘De belangrijkste oorzaak van die daling is dat de inkomens de laatste drie jaar zijn gestegen’, zegt CBS-woordvoerder Peter Hein van Mulligen. ‘Alleen bij de particuliere huur is die woonquote wat minder gedaald. De vrije huur is de afgelopen jaren namelijk harder gestegen dan de sociale huur.’

Uitgedrukt in harde euro’s gingen de woonkosten wel omhoog. Huurders betaalden in 2021 gemiddeld 723 euro aan huur (min eventuele huurtoeslag) en bijkomende woonlasten (zoals energie) Dat is ruim 11 procent meer dan in 2015. Die kostenstijging wordt voor alle huurders gezamenlijk dus gecompenseerd door een stijging van het inkomen.

De gemiddelde kale huur bedroeg vorig jaar 652 euro, gemeten over zowel de sociale als de vrije huursector. Dat is ruim 20 procent meer dan in 2015. Deze toename werd nauwelijks gecompenseerd door een verhoging van de huurtoeslag, aldus het CBS. De hoogte van de bijkomende woonlasten nam wel af ten opzichte van 2015. Huishoudens betaalden in 2021 gemiddeld 156 euro per maand aan lokale heffingen, energie en water.

HUISEIGENAREN

Voor de Nederlandse huiseigenaren is de verhouding tussen inkomen en woonuitgaven ‘nog gunstiger’ dan voor huurders, aldus het CBS. Zij besteden minder dan een kwart van hun inkomen aan hypotheek en bijkomende kosten als energie en onderhoud. Hun woonquote daalde sinds 2015 met bijna 4 procentpunt naar 23,4 procent.

Hun woonuitgaven bleven volgens het CBS met ruim 900 euro per maand min of meer stabiel, terwijl hun gemiddelde inkomen steeg. Hun totale woonkosten bedroegen in 2021 gemiddeld 919 euro per maand, vergelijkbaar met 2018 en 2015.

De maandelijkse bruto hypotheekuitgaven namen ten opzichte van 2015 met ruim 90 euro af. Dat komt onder meer door de daling van de rentetarieven, aldus het CBS. Daarvan profiteerden bijvoorbeeld huiseigenaren die doorschoven naar een volgende koopwoning. Ook al was die woning duurder, dan nog konden de woonkosten lager zijn dan eerst, door een veel lagere rente op de hypotheeklening.

Ook losten woningeigenaren, door de strengere regelgeving rond hypotheken, steeds meer af op hun hypotheek. De hypotheekrente vormt daardoor een steeds kleiner deel van de maandelijkse hypotheekuitgaven. Ook door afbouw van de hypotheekrenteaftrek trokken woningeigenaren daardoor steeds minder belastingvoordeel naar zich toe.

Van Mulligen: ‘Voor eigenaren is de woonquote – hoeveel procent van je inkomen aan wonen wordt besteed – daardoor wat meer gedaald dan voor huurders. De inkomens zijn gestegen, maar de hypotheeklasten niet of nauwelijks.’

VERANDERING

Of de cijfers over drie jaar, als het CBS het woononderzoek herhaalt, nog even ‘gunstig’ zijn, is maar zeer de vraag. In de huursector staat pas in 2024 een grote verandering op stapel. Vanaf dat jaar wil minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting de huren in de vrije sector beteugeld hebben. Nu worden de prijzen daar nog bepaald door vraag en aanbod. Het puntensysteem dat nu nog alleen geldt voor de lagere huren, in de sociale woningbouw, moet dan ook van toepassing worden op huren in het zogenoemde middensegment, met huren tot zo’n 1.000 à 1.250 euro per maand.

Voor de koopsector lijkt de tijd van de laagste rentes voorbij. Sinds de jaarwisseling verdubbelden de tarieven voor een hypotheeklening ongeveer. Historisch gezien is een rente van zo’n 3 procent nog steeds niet erg hoog, maar toch. Het Bureau Kredietregistratie (BKR) sprak donderdag zijn zorg uit over die rentestijging, de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. De jaren dat het aantal betalingsachterstanden op hypotheekbetalingen steeds maar bleef dalen, zijn volgens de stichting wel verleden tijd.