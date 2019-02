CBS: Energierekening valt dit jaar fors hoger uit door stijgende belasting, gemiddeld 334 euro meer per huishouden

Beeld ANP

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft het verschil berekend op basis van een gelijkblijvend gemiddeld jaarverbruik. Mogelijke veranderingen in het verbruik door een strengere of zachtere winter, door energiezuinigere apparaten of isolatie zijn hierin niet meegenomen.

Bijna de helft van deze stijging komt door de hogere energiebelasting. Bij het standaardhuishouden met gelijkblijvend energiegebruik gaan de belastingen op elektriciteit 61 euro omhoog en 101 euro op gas.

De energierekening bestaat voor bijna de helft uit belastingen. Omdat de belastingen stijgen, gaat het aandeel van de belastingen in de rekening omhoog, van 45 procent naar 47 procent. Ook de leveringstarieven gingen omhoog, met 175 euro. Het transport van energie werd juist ietsje goedkoper, 3 euro.