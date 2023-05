CBS: duizenden mensen minder met pensioen dan in coronajaar 2021

Henk Roersma (72 jaar), scheepswerktuigkundige, is een van de pensionado's die is blijven doorwerken. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘Het lijkt erop dat veel mensen tijdens corona dachten: het zit er nu toch bijna op, het thuiswerken valt zwaar, mooi moment om met pensioen te gaan’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Het bleek een kortstondige trend. Er gingen in 2022 flink minder mensen met pensioen dan in 2021 en de gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken (nu 65,8) wordt – met uitzondering van 2021 – elk jaar hoger.

Ging de Nederlander in 2002 gemiddeld nog voor zijn 61ste met pensioen, inmiddels doet hij dat pas op bijna 66-jarige leeftijd. ‘Dat heeft ermee te maken dat veel prepensioenregelingen tijdens het eerste decennium van deze eeuw zijn versoberd’, zegt Van Mulligen. ‘Het was toen al duidelijk dat een vergrijzende bevolking een uitdaging vormt voor het betaalbaar houden van de aow en pensioenen.’

Ook andere redenen spelen mee bij de gestage stijging van de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan. Van Mulligen: ‘De gezonde levensverwachting gaat omhoog. En de beroepsbevolking is gemiddeld genomen hoger opgeleid. Dat betekent dat het aantal mensen dat fysiek zwaar werk doet met iedere generatie minder wordt. Mede daardoor zien we ook dat het percentage mensen dat doorwerkt ná de pensioengerechtigde leeftijd – nu 67 jaar – de afgelopen tien jaar is verdubbeld: van 1 naar 2 procent.’

Onder voorwaarden langer doorwerken

Het merendeel van de werknemers van 45 jaar of ouder zegt onder bepaalde voorwaarden best langer door te willen werken. Minder uren in de week werken, wordt daarbij het vaakst genoemd (bijna de helft van de respondenten). Ook lichter werk, zowel fysiek als mentaal, en het financieel onaantrekkelijker maken van stoppen met werken kan mensen over de streep trekken om langer door te gaan (beiden ruim 20 procent).

Van Mulligen: ‘Die voorwaarden bieden een interessante nuance op een debat waarin de standpunten lijken te zijn verhard. Je hoort vaak: 65 = 65 jaar! Maar veel mensen vinden het helemaal niet erg om langer door te werken, als hun werkweek qua intensiteit maar wordt afgebouwd.’

Landbouw, bosbouw en visserij

Het CBS keek ook per sector naar de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan. In het openbaar bestuur is de gemiddelde leeftijd met 65,1 het laagst. ‘Dat zijn vaak hoogopgeleide functies die relatief goed betalen, waardoor mensen het zich kunnen permitteren om eerder met pensioen te gaan. Ook staat de overheid bekend om haar relatief goede prepensioenregelingen.’

In de sector landbouw, bosbouw en visserij werken mensen met 66,6 jaar gemiddeld genomen het langst door. Best opvallend, want in die sectoren wordt vaak fysieke arbeid geleverd. ‘Maar’, zegt Van Mulligen, ‘daarin werken relatief veel zelfstandigen met een eigen bedrijf. De persoonlijke betrokkenheid is dan groot. Soms wordt het bedrijf weliswaar overgedragen aan een oudste zoon, maar blijft iemand alsnog parttime actief binnen het bedrijf.’