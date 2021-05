Een pop-up vaccinatielocatie van de GGD. De tijdelijke vaccinatie unit is vooral bedoeld voor oudere inwoners die zich minder goed kunnen verplaatsen. Beeld ANP

CBS: 7 op 10 Nederlanders wil vaccin, 15 procent twijfelt nog

Ongeveer 71 procent van de Nederlanders boven de 16 jaar is van plan om zich te laten vaccineren of is al ingeënt. Zo’n 15 procent twijfelt nog. Hoe ­ouder ­iemand is en hoe hoger de genoten opleiding, hoe hoger de bereidheid zich tegen corona in te laten enten. Dit blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gehouden in het eerste kwartaal.

Van de ondervraagden zegt 14 procent geen vaccin te willen. Weigeraars ontbreekt het vooral aan vertrouwen in de veiligheid van de vaccins. Ouderen staan welwillender tegenover vaccinatie dan jongeren. Van de 16 tot 30-jarigen wil 64 procent een vaccin, onder 75-plussers is dit 81 procent. Ook opleidings­niveau is van invloed: de vaccinatiebereidheid is hoger onder mensen met een hbo- of wo-­opleiding dan onder laag- en middelbaaropgeleiden.

In recente enquêtes van het RIVM schommelt het percentage dat bereid is zich te laten vaccineren tussen de 77 en 84 procent. De daadwerkelijke bereidheid lijkt tot dusver zeker zo hoog: van de thuiswonende 70- tot 89-jarigen is minstens 85 procent komen opdagen voor de eerste prik. In de kleine groep 90-plussers is de opkomst iets lager. ­Inmiddels heeft zo’n 43 procent van de Nederlanders boven de 18 jaar een eerste vaccinatie gehad.

Duitse besmettingscijfers op laagste niveau sinds oktober

In Duitsland zijn de besmettingscijfers gedaald naar het laagste niveau sinds het begin van de tweede golf, eind oktober. In de afgelopen week zijn gemiddeld zo’n 6.700 besmettingen per dag gemeld. Een maand geleden waren dit er nog 21.000. In veel deelstaten zijn horeca, cultuurinstellingen en winkels weer geopend, vaak gekoppeld aan een testplicht. Inmiddels is 40 procent van de Duitse bevolking voor de eerste maal gevaccineerd en 14 procent voor de tweede keer. Vanaf 7 juni mag iedere volwassen inwoner van Duitsland prikafspraak maken. Wie gevaccineerd of eerder besmet is geweest, wordt in Duitsland vrijgesteld van de testplicht en hoeft zich ook niet meer aan alle maatregelen te houden.