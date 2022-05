CBS: 1.675 kinderen toeslagenaffaire uit huis geplaatst, anderhalf keer meer dan eerder gemeld

Ouders en kinderen houden in april een manifestatie op het Kruisplein in Rotterdam ter ondersteuning van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Beeld Joris van Gennip

Dit omdat die eerdere cijfers van 2015 tot 2020 gingen, en bij het nieuwe getal tot 2021 is geteld. Van deze kinderen leven er nu nog 555 niet bij hun ouders. Ook dat zijn er meer dan de 420 kinderen die uit de eerdere berekening volgde. Deze nieuwe cijfers gaan een rol spelen in het Kamerdebat donderdag over de uithuisplaatsingen en de toeslagenouders.

Veel toeslagengedupeerden die in de schulden raakten kregen nadat zij onterecht van fraude waren beschuldigd door de belastingdienst, kregen ook te maken met de jeugdbescherming. Het probleem staat op de radar sinds de publicatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek in oktober: dat tussen 2015 en 2020 zeker 1.115 kinderen van zogeheten toeslagenouders uit huis zijn geplaatst. Het precieze verband tussen die uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire is nog onderwerp van onderzoek.

Sindsdien klinkt het onder de ouders en hun sympathisanten dat die kinderen terug naar huis moeten. Na de financiële compensatieregeling voor toeslagenouders, richt de overheid zich nu specifiek op de gezinnen waarvan kinderen uit huis zijn geplaatst in de tijd dat ze de Belastingdienst in hun nek hadden. Een speciaal ondersteuningsteam is sinds 4 april actief voor deze groep toeslagenouders die te maken heeft gehad met de jeugdbescherming. Daar hebben zich inmiddels een kleine zeventig ouders gemeld.

Zogeheten procesbegeleiders van dit team gaan met ouders in gesprek en kijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld het contact tussen ouders en kinderen te herstellen of de kinderen terug naar huis te krijgen. Dat laatste is tot nog toe bij geen één kind gelukt.

Volgens betrokkenen bij dit samenwerkingsteam is het wel de bedoeling dat er kinderen terug gaan naar de ouders, maar kost dit meer tijd. Zij roepen ouders op zich te melden bij dit team. De gedupeerde ouders moeten zich wel eerst zelf kenbaar maken. Want de namen achter de CBS-cijfers mogen, vanwege privacywetgeving, niet uit de systemen worden geplukt.

De Jeugdbescherming grijpt in de regel in bij gezinnen als het onveilig is voor kinderen of als het kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. De kinderrechter beslist dan of het kind dan niet langer bij zijn ouders mag wonen. Op dit moment wonen ruim 20 duizend kinderen onder toezicht van de jeugdbescherming in een instelling of in een pleeggezin.

Nieuwe cijfers CBS

Er zijn nu 1675 kinderen die uithuis geplaatst (geweest) zijn



Eind 2021 waren 555 kinderen nog steeds uithuis geplaatsts

Dat is meer dan eind 2020 (420 kinderen toen).



Zie https://t.co/8JnjwH8TAf



#toeslagenschandaal pic.twitter.com/TDMksYw5sg — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) 11 mei 2022

Dit bericht wordt aangevuld.