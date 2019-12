CBR verlengt verlopen rijbewijzen 75-plussers met een jaar

Beeld Marcel van den Bergh

Met deze tijdelijke regeling komt de verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen ouderen tegemoet die lang in de rij staan voor een medische keuring van het CBR. De organisatie kampt onder meer met een tekort aan keuringsartsen. Ruim 86.000 ouderen mogen nu blijven rijden tot er een besluit is genomen over hun rijvaardigheid.

De 75-plussers moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten een gezondheidsverklaring invullen en naar het CBR sturen. Hiervoor moeten ze vragen beantwoorden over hun gezondheid en medicijngebruik. Door drukte adviseert het CBR dat vier maanden van tevoren te doen. Ze moeten ook een afspraak maken met de keuringsarts, maar mogen tijdens het wachten een jaar blijven rijden.

De tijdelijke verlenging wordt geregistreerd in het rijbewijzenregister, die alleen in Nederland geraadpleegd kan worden. Daarom kan een tijdelijk verlengd rijbewijs niet buiten Nederland gebruikt worden.

Ouderen die vanwege medische reden een rijbewijs hebben dat korter dan vijf jaar geldig is, kunnen geen gebruikmaken van de regeling.

De aanhoudende problemen bij het CBR zullen volgens de minister voorlopig nog niet verdwijnen. Van Nieuwenhuizen verwacht dat de wachttijden pas in 2021 pas verholpen zijn.