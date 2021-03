Catshuisoverleg: coronamaatregelen voorlopig niet versoepeld

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (l) in gesprek met Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (m) en premier Mark Rutte (r) tijdens het Catshuisoverleg. Beeld ANP

Dat heeft het kabinet zondag besloten in overleg met het Outbreak Management Team van wetenschappers. Na verder kabinetsoverleg kondigen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond de duur van de maatregelen aan en geven ze een beeld van de stand van zaken. Dan wordt ook duidelijk hoe lang de maatregelen gelden. De Jonge was de afgelopen dagen in quarantaine omdat hij in de nabijheid van een besmet persoon was geweest, maar hij blijkt zelf niet besmet.

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames loopt de laatste dagen sterk op. Dat zette een domper op de verwachting dat de maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken, versoepeld zouden kunnen worden.

Verwachtingen

Dat was wel de verwachting tijdens de vorige persconferentie van Rutte en De Jonge over de coronamaatregelen die toen tot 31 maart werden afgekondigd. Zo zou de horeca de terrassen misschien kunnen openen en het hoger onderwijs een enkele dag per week weer studenten kunnen ontvangen.

Maar, zo werd erbij gezegd, dan moesten de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames wel de goede kant opgaan. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Voorafgaand aan het Catshuisoverleg zondag zei viroloog en OMT-lid Marion Koopmans al dat ‘we echt nog even geduld moeten hebben. Je ziet de toename nu wat meer onder jongeren en onder kinderen, die nu ook veel meer worden getest. Waar we bang voor zijn is dat dat toch gaat opschuiven naar die oudere groepen. We zien toenames ontstaan in andere leeftijdsgroepen.’

Avondklok

Vooral de duur van de avondklok stond ter discussie in het Catshuis. Die geldt sinds 23 januari van negen uur ’s avonds tot half zes ’s ochtends. Omdat komend weekend de zomertijd ingaat en het daardoor ’s avonds een uur langer licht is, zou de avondklok ook later kunnen ingaan, was de gedachte. Maar de avondklok blijft voorlopig van kracht, is in het Catshuis besloten.

Vrijdag werd ook de spanning in de coalitie duidelijk. Toen pleitte D66-leider Sigrid Kaag, de grote winnaar van de verkiezingen, voor versoepelingen. Zij wil dat de avondklok ‘er snel afgaat’ en wil dat het hoger onderwijs deels opengaat. Andere ministers waren daar veel terughoudender over zoals Tamara van Ark (VVD), minister voor Medische Zorg. De situatie in ziekenhuizen is volgens haar nog altijd zorgelijk.