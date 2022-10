Catalaanse regioregering gevallen over te volgen koers naar onafhankelijkheid, verharding dreigt

De Catalaanse regiopresident Pere Aragonès tijdens een toespraak in september. 'Republiek zijn is vechten voor de onafhankelijkheid,' staat er op het scherm achter hem. Beeld ANP / EPA

Op korte termijn is de ondergang van de Catalaanse regering vooral een overwinning voor Madrid. Dat kijkt met de armen over elkaar toe hoe de onafhankelijkheidsbeweging die de grootste bedreiging vormt voor de eenheid van het land, zichzelf ten gronde richt. Op de lange termijn is echter niet uitgesloten is dat het Catalaanse onafhankelijkheidsfront verhardt, met opnieuw een directe confrontatie met Spanje tot gevolg.

Het uitblijven van die confrontatie was de reden dat een van de twee coalitiepartijen in de Catalaanse regioregering, Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië), de stekker er na amper anderhalf jaar uit trok. Destijds legde ‘Junts’ zich mopperend neer bij de gematigde strategie van Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, Republikeins-Links in Catalonië). Dat was bij de regioverkiezingen de grootste pro-afscheidingspartij geworden en brak met de harde koers die in 2017 tot het illegaal georganiseerde referendum over de onafhankelijkheid had geleid.

Onderhandelen versus referendum

Volgens Pere Aragonès, de nieuwe regiopresident namens ERC, was afscheiding alleen realistisch via onderhandelingen met Spanje. Alleen dan zou de internationale gemeenschap de nieuwe te vormen Europese staat Catalonië erkennen. Hoewel Aragonès aan de onderhandelingstafel enkele ‘kleinere’ successen boekte – zoals de vrijlating van de politici die na het referendum tot lange celstraffen waren veroordeeld – weigerde Madrid te praten over een nieuw referendum. Dat leidde tot grote onrust binnen coalitiepartner Junts, dat geen moment serieus in de zachtere strategie leek te geloven en juist aanstuurde op een nieuwe clash met het Spaanse gezag.

Op straat keerden de fanatiekste Catalanen zich tegen de regering. Zij dreigden een nieuwe partij op te richten die wél de onafhankelijkheid zou leveren. Die druk leidde ertoe dat Junts van Aragonès eiste dat hij zich aan een vertrouwensstemming in het parlement zou onderwerpen. Het was het begin van het einde. Aragonès stuurde zijn vicepremier van Junts-huize de laan uit, waarop die partij een stemming onder haar 6.500 leden organiseerde met de vraag of ze in de regering moest blijven. Vrijdagavond volgde de uitslag: 55 procent koos voor een breuk.

Door als minderheidsregering

Onmiddellijk verklaarde president Aragonès dat hij voorlopig doorgaat met een minderheidsregering, bestaande uit alleen zijn eigen partij (met slechts 33 van de 135 zetels). Als Junts vanuit de oppositie zijn beleid wegstemt, zal hij steun moeten zoeken bij het deel van het Catalaanse parlement dat tegen onafhankelijkheid is. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Aragonès zijn eigen, pro-onafhankelijke achterban van zich vervreemdt.

Als Aragonès er niet uitkomt, zijn nieuwe verkiezingen onvermijdelijk. Dat het radicalere deel van de afscheidingsbeweging mogelijk aan kracht wint, zou de Spaanse regering zorgen moeten baren, waarschuwde hij vorige maand in gesprek met De Volkskrant. ‘Ik wil een in overleg afgesproken vertrek. Maar Catalonië gaat niet eeuwig zitten wachten tot de Spaanse regering in beweging komt.’