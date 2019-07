Catalaanse president moet voor de rechter verschijnen vanwege een symbolisch geel lint

Quim Torra poseert met het omstreden gele lint. Beeld EPA

Het streven naar onafhankelijkheid bracht eerder Torra’s voorgangers Carles Puigdemont en Artur Mas in de problemen. Puigdemont wordt verdacht van rebellie: hij organiseerde in 2017 een referendum, onder zijn leiding werd de onafhankelijke republiek Catalonië uitgeroepen. Hij week uit naar België om de rechter te ontlopen. Mas kreeg reeds een beroepsverbod opgelegd, vanwege een niet-bindende volksraadpleging over afscheiding die hij in 2014 hield.

Ook tegen Torra heeft het Openbaar Ministerie een verbod op het uitoefenen van politieke functies geëist, voor de duur van een jaar en acht maanden. Als hij wordt veroordeeld, moet hij aftreden als president.

Symbool

De Spaanse Kiesraad had de Catalaanse president gedurende de campagne voor de Europese en lokale verkiezingen, dit voorjaar, gemaand een afbeelding van een groot geel lint weg te halen van zijn paleis en andere overheidsgebouwen. Het zou de neutraliteit van de overheid aantasten. Gele linten zijn uitgegroeid tot een alomtegenwoordig symbool in Catalonië. Ze worden gedragen op de kleding en opgehangen in de straten. De linten zijn een manier om te pleiten voor de ‘vrijheid van de politieke gevangenen’: negen aanvoerders van de onafhankelijkheidsbeweging zitten in de gevangenis, in afwachting van een uitspraak van de rechter.

Torra legde het bevel van de Kiesraad naast zich neer; uiteindelijk maakte de Catalaanse politie het gele lint aan zijn regeringszetel onschadelijk. Vervolgens liet Torra evenwel een identiek wit lint ophangen. Een van de ministers van zijn Catalaanse regering, Elsa Artadi, noemde het besluit van de Kiesraad destijds ‘ridicuul’. In haar reactie haalde ze een dagboekfragment van Anne Frank aan. ‘We mogen niet onze eigen mening hebben. De mensen willen dat we onze mond houden.’

🎗“No se’ns permet tenir la nostra opinió. La gent vol que tinguem la boca tancada, però això no t’impedeix tenir la teva pròpia opinió. Tot el món ha de poder dir el que pensa”. Una frase d’Ana Frank molt escaient per al dia d’avui que fa 69 anys de la seva mort a Bergen-Belsen. pic.twitter.com/t6OtTO36YO (((Elsa Artadi))) 🎗