‘Carrièrevrouw? Zo zou ik mijzelf niet willen noemen. Ik wilde mij graag ontwikkelen’

Mies Streekstra Beeld Aurélie Geurts

Mies Streekstra heeft een open en stralend gezicht. Ze ziet slecht en zoekt geregeld handcontact met haar bezoek. De 100-jarige heeft twee jaar geleden tot haar verdriet haar woning in Amstelveen moeten inruilen voor een ruime kamer in een particulier woonzorgcentrum in Amsterdam. Voor haar generatie vrouwen heeft ze een ongewoon, want financieel onafhankelijk vrijbuitersleven geleid: ze studeerde economie aan de universiteit, reisde veel, vaak alleen, en was de eerste vrouwelijke manager bij adviesbureau Berenschot.

Hoe zou u zichzelf typeren?

‘Als een zwoeger. Ik heb mijn leven lang hard gewerkt en kwam vaak laat thuis. Ik wilde altijd het onderste uit de kan halen, bij mezelf én bij anderen. Mijn eerste baan na de mulo en hbs-b was bij assurantiekantoor Langeveldt Schröder in Amsterdam. Later werkte ik als financieel adviseur bij DeltaLloyd en moest ik mannen alles uitleggen over verzekeringen en premies. De laatste zestien jaar voor mijn pensioen heb ik mijn mooiste jaren beleefd bij Berenschot. Daar bereikte ik de top, als eerste vrouw. Mijn taak als organisatieadviseur was onderzoeken hoe de bedrijfsvoering van een bedrijf waar ik was gedetacheerd beter kon, de automatisering in gang zetten of een reorganisatie begeleiden, zoals bij Amsterdamse Bank. Als de leiding en werknemers niet het onderste uit de kan haalden, vond ik dat maar niks. Dan porde ik de boel op en zei dat er harder aan getrokken moest worden.’

Mies Streekstra in 1964 bij verzekeraar Nedlloyd, die later zou overgaan in DeltaLloyd. Beeld Nedlloyd

Wat viel u op bij de bedrijven die uw advies vroegen?

‘Ik zag altijd snel wat er mis was en hoe het anders kon. Vaak wisten werknemers niet precies wat hun taak en verantwoordelijkheid waren. Ik onderzocht hoe de organisatie werkte en daarna zorgde ik ervoor dat iedereen precies te weten kwam wat er van hem werd verwacht, en wat de taak van een ander was. Ik heb bij veel bedrijven de automatisering in gang gezet, zoals bij tabaksfabriek Niemeyer in Groningen. De productie was primitief, veel ging nog met de hand, zoals het mengen van tabak. Met de directeur ben ik naar een fabriek in Londen gegaan om te kijken hoe de geautomatiseerde productie daar in zijn werk ging. Bedrijven onderschatten in die tijd het belang van automatisering en waren er vaak bang voor.’

Geven vrouwen volgens u anders leiding dan mannen?

‘Ja, directer. Ze benoemen wat er niet deugt.’

Heeft u te maken gehad met onderwaardering of seksisme, als enige vrouw op zo’n positie in een mannenwereld?

‘Nee, nooit. Bij de bedrijven waar ik werkte, was ik vaak degene die alles wist, dus dan moest ik de mannen van alles bijbrengen. Ik hoefde mij niet aan te passen, de mannen accepteerden mij. Ik ging altijd gekleed in een mantelpak of jurk, want broeken droegen vrouwen in de jaren vijftig en zestig nog niet. Een keer stond ik onderweg naar een vergadering in de lift en ontdekte dat ik twee verschillende schoenen aan had. Ik dacht: laat ik er maar een grap van maken, voordat iemand iets kan zeggen. Dus zei ik bij binnenkomst: ‘Kijk, ik heb twee verschillende schoenen aan, jullie mogen nu allemaal even lachen.’ En dat deden ze. Het kon de mannen eigenlijk niets schelen.

In 1962, als enige vrouw tussen collega's van verzekeringsbedrijven. Beeld rv

‘Wat ik oneerlijk vond, was dat ik als vrouw op mijn 60ste met pensioen moest. Ik was jaloers op de mannen, want zij mochten tot hun 65ste blijven werken. Daar was ik boos over, ik had nog graag langer doorgewerkt. Ik heb het aangekaart, maar er werd niet op gereageerd. Gelukkig waren er Berenschotmannen die mij na mijn pensioen opdrachten bleven geven.’

U bent dus een carrièrevrouw, uitzonderlijk voor uw generatie

‘Zo zou ik mijzelf niet willen noemen. Ik wilde mij graag ontwikkelen, verder komen, opklimmen. Tijdens de oorlogsjaren studeerde ik in de avonduren naast mijn kantoorbaan Engels, na de oorlog ben ik economie gaan studeren. Ik koos voor deze studie omdat het de enige was waarvoor je niet extra hoefde te betalen.’

In wat voor een gezin bent u opgegroeid?

‘Een goed gezin. Ik had lieve ouders, die altijd erg meeleefden met mijn broer Koen en mij. Ze stimuleerden ons door te leren. Ze betaalden de kosten van onze universitaire studie, dat was passen en meten voor ze. Ik heb ze later terugbetaald. Mijn moeder was huisvrouw en mijn vader elektrotechnicus. Op hoogtijdagen zoals Kerst en Koninginnedag klom hij op de Westertoren in Amsterdam om gloeilampen in te draaien.’

In 1929, samen met haar broer Koen. Beeld Privéarchief

Wanneer ging u op uzelf wonen?

‘Heel laat, ik was ergens in de 30. Op een gegeven moment zei mijn moeder tegen mijn vader: er is een woning vrij, je moet samen met Mies gaan kijken. Het was een flat op driehoog in Amstelveen, die heb ik toen gekocht. Ik ben altijd in Amstelveen blijven wonen, totdat ik in dit huis in Amsterdam terechtkwam.’

Wie was uw beste vriendin?

‘Willy Lambregts. Ik leerde haar kennen op de zondagsschool van de hervormde kerk. Het geloof was belangrijk voor ons. Haar moeder legde een claim op haar en ik was een vrijbuiter, dus Willy wilde graag met mij mee op stap. Ze was blij toen ze zich kon verloven, zodat ze niet meer afhankelijk was van haar ouders. Maar daarmee was ik haar kwijt. Na haar trouwen heb ik haar nooit meer gezien. Enfin, ik moest alleen verder ‘wandelen’, en dan bedoel ik wandelen tussen aanhalingstekens. Ik had het er lastig mee, maar niet lang. Ik vond mezelf weer terug. Ik ben naar Engeland gegaan en van het zuiden naar het noorden gelopen. De natuur is prachtig in Engeland.’

U ging vaak alleen op vakantie, hoorde ik van uw vriendinnen

‘Ja, dat vond ik heerlijk; lekker rustig en je hoeft met niemand rekening te houden. Maar ik ben ook met vriendinnen op reis geweest, heel Europa door en naar Indonesië. Als ik voor Berenschot naar het buitenland moest, nam ik weleens een vriendin mee. Een keer moest ik naar Madrid voor een conferentie over automatisering. Ik kreeg een vliegticket, maar gaf die weer terug en ben met de auto gegaan. Ik hield van sturen. Mijn vriendinnen Saskia en El gingen mee. We stapten uit, en gingen ieder een andere kant op: zij de stad in, ik naar de conferentie. En ’s avonds troffen we elkaar in een restaurant, zalig.

‘El werd op een gegeven moment erg ziek. Ze woonde alleen en had geen kinderen. Ik werkte nog bij Berenschot. Op een dag had ik haar opgezocht. Onderweg op de fiets naar huis concludeerde ik dat ze niet langer alleen kon blijven wonen. Ik stelde haar voor allebei ons huis te verkopen en een huis voor ons samen te kopen, zodat ik voor haar kon zorgen. We kochten een groot huis met vijf kamers in Amstelveen. Ik woonde in afdeling A, El in afdeling B. Na vier jaar stierf ze, in 1985.’

Hoe was het voor u, om na tientallen jaren alsnog samen te wonen?

‘Ik ben een einzelgänger en moest er erg aan wennen om van alles samen te doen. Ineens moest ik koken, dat deed ik nooit. Ik ging meestal met de mannen van Berenschot uit eten. Ik heb overal verstand van, behalve van het huishouden. Dus in de keuken deed ik maar wat. Gelukkig kwam toen mijn trouwe huishoudelijke hulp in beeld. Met haar ben ik nog steeds bevriend, ze komt elke week langs.’

Heeft u ooit verlangd naar een gezin?

‘Nee, nee. Ik deed alles in mijn eentje en dat was genoeg. Ik houd ervan mijn eigen gang te gaan. In Amstelveen, waar ik altijd heb gewoond, was ik heel gelukkig. Ik deed precies wat ik wou en had een druk leven. Als ik zin had nam ik een paar dagen vrij en ging ik op reis. Naast mijn werk en na mijn pensioen was ik actief in allerlei besturen, zoals van de schouwburg en de muziekschool in Amstelveen. Ook ben ik ouderling geweest van de hervormde kerk en gemeenteraadslid voor de VVD. Dat laatste zou ik nu niet meer doen.’

Wat zou u nu niet meer doen?

‘Ik koos voor de VVD omdat ik hecht aan vrijheid. Maar ik vind dat de VVD de mensen die het moeilijk hebben aan de kant laat staan. De verschillen tussen rijk en arm zijn groter geworden. Ik ga niet meer op de VVD stemmen, maar op de PvdA.’

U bent een einzelgänger zegt u, heeft u weleens een liefdesrelatie gehad?

‘Op de avondschool tijdens de oorlog kreeg ik een vriendje. We gingen samen naar de schouwburg of een dagje naar Zandvoort. We zijn altijd contact blijven houden. Twee jaar geleden is hij overleden.’

Wie was deze liefde?

‘Dat kan ik beter niet zeggen. Hij was getrouwd en had twee kinderen. Misschien leeft zijn vrouw nog.’

Was u zijn geheime minnares?

‘Zoiets. Als zijn vrouw weg was, ging we samen op stap. We zijn ook naar Parijs geweest.’

Kon u genoegen nemen met deze rol?

‘Ja. Hij was getrouwd, dus het kon niet anders. En ik kon mijn eigen leven blijven leiden.’

Mag dit in de krant of moet het geheim blijven?

‘Je hebt alle vrijheid op te schrijven wat ik gezegd heb.’

Hoe kijkt u terug op de afgelopen 100 jaar?

‘Mijn leven is glad verlopen, volgens de lijnen die ik zelf heb uitgezet. Ik vind wel dat ik nog veel meer had kunnen betekenen.’

Mies Streekstra geboren: 10 november 1922 in Amsterdam woont: in een woonzorgcentrum in Amsterdam beroep: organisatieadviseur familie: twee neven en hun kinderen