Carrie Symonds, verloofde Britse premier Johnson, doet zich gelden en voorkomt benoeming stafchef

De Britse premier Boris Johnson deze week met zijn geliefde Carrie Symonds. Beeld AFP

Het plan van Boris Johnson was om Lee Cain te benoemen, een vertrouweling van Dominic Cummings die momenteel directeur communicatie is. Na een ongekende ruzie in de ambtswoning besloot de premier, zo meldde de Engelse pers, niet naar zijn goeroe te luisteren maar naar zijn aanstaande echtgenote. Cain kondigde meteen zijn vertrek aan en Cummings zou ook op weg naar de uitgang zijn.

Achter de schermen van de Britse macht rommelt het al langer. Cummings en zijn oude vrienden uit de Vote Leave-campagne proberen de macht over te nemen, dit tot ergernis van Conservatieve Kamerleden en ministers. Dat de topadviseur achter de omstreden lockdownpolitiek zit maakt het wantrouwen jegens zijn persoon er alleen maar groter op. Twee weken geleden dwong Cummings zijn baas ertoe om het land voor de tweede keer op slot te gooien. Nu wilde hij Cain een topfunctie geven, de man die als kip gekleed David Cameron achtervolgde tijdens de verkiezingscampagne van 2010.

Machtsfactor

Voor de 32-jarige Carrie Symonds was de aanstaande benoeming reden om zich voor het eerst nadrukkelijk te doen gelden als machtsfactor op 10 Downing Street. Met Boris Johnson kan Cain, een telg uit een arbeidersmilieu, prima opschieten. Sterker, het is een van zijn weinige vrienden in de politiek. Maar tussen Cain en Carrie botert het niet. Ze vindt de oud-tabloidjournalist een brutale macho, een mening die ook haar goede vriendin Allegra Stratton zou delen. Deze voormalige BBC-journalist gaat vanaf volgende maand als officiële woordvoerder van de premier dagelijks een op televisie uitgezonden persconferentie houden.

Symonds, afkomstig uit een rijke katholieke familie van politici en journalisten, is een goede bekende binnen de partij. Ze ging daar in 2009 als perswoordvoerder aan de slag en twee jaar later voerde ze voor Boris Johnson campagne bij diens succesvolle poging om te worden herkozen als burgemeester van Londen. In de Cameron-jaren werkte ze als speciale adviseur voor onder meer Sajid Javid, de oud-minister van Financiën die een grote hekel aan Cummings heeft. Toevallig wordt dezelfde Javid nu genoemd als mogelijke stafchef op 10 Downing Street.

In 2018 kreeg ze een affaire met Johnson, die indertijd minister van Buitenlandse Zaken was. Sinds haar verloofde premier is, houdt de First Girlfriend zich vooral bezig met haar grote passies: milieu en dierenrechten. Deze interesses deelt ze met haar aanstaande schoonvader Stanley. Tot begin dit jaar was ze adviseur van Oceana, een milieuorganisatie die strijdt tegen vervuiling van de wereldzeeën. Tevens mag Symonds, samen met haar boezemvriendin Nimko Ali, graag aandacht vragen voor de strijd tegen genitale verminking van meisjes in islamitische landen.

Huiselijke ruzie

Anderhalf jaar geleden kwam ze in het nieuws wegens een huiselijke ruzie met Johnson. De politie kwam zelfs poolshoogte nemen, gealarmeerd door de buren die, zo bleek later, fanatieke anti-Brexiteers waren. Enkele dagen later verschenen er foto’s in de kranten waarop de twee als verliefden aan een picknicktafel zaten. Deze publiciteitsstunt kwam haar op een uitbrander te staan van Cain. Eerder dit jaar beviel Symonds, die eerder een relatie had met politiek journalist Harry Cole, van Wilfred, het vijfde (of zesde) kind van Boris Johnson, door haar aangeduid als Bozzie Bear.

De machtsstrijd op Downing Street, die ontbrandde op de dag waarop het aantal Britse covid-doden de 50 duizend passeerde, is vergeleken met een Shakespeare-toneelstuk. Daarbij wordt vooral gedacht aan het koningsdrama Macbeth, met David Cameron als de vermoorde Koning Duncan, Boris Johnson als de tragische Macbeth, Cummings als Macbeths vriend Banquo, en Symonds, die theaterwetenschap heeft gestudeerd, als Lady Macbeth.