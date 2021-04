Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging): ‘Ik wil oppassen dat mensen niet Caroline-moe worden’

Caroline van der Plas wordt beëdigd als lid van de Tweede Kamer. Beeld ANP

U maakte uw debuut in een van de meest hectische debatten van de afgelopen jaren. Hoe kijkt u erop terug?

‘Je valt er middenin. Er is niet veel tijd om te wennen, want het is een vurig debat dat je alle kanten op slingert. Vorige week donderdag was er een oefensessie met de nieuwe Kamerleden. Dan zou je uitleg krijgen van Arib over hoe alles werkt. Maar mevrouw Ollongren was positief getest en ik ben bij de verkenningsgesprekken met haar in een ruimte geweest, dus ik ben toen halsoverkop naar huis gegaan, in quarantaine. Dan moet je zelf uitvinden hoe het werkt.’

Hoe vindt u dat het ging?

‘Ik kijk altijd beelden terug. Hoe ik erbij sta, hoe ik kijk. Heb ik gezegd wat ik wilde zeggen? Bij sommige bijdrages vroeg ik me wel achteraf af: was het nou nodig dat ik hiervoor naar de microfoon ging? Ik wil heel erg oppassen dat mensen niet Caroline-moe worden. Maar ik wil ook niet dat mensen denken: nu zit ze in de Kamer en dan zegt ze niks.’

U las ook live een tweet voor van een burger, gaan we dat vaker zien?

‘Jazeker! Kijk, al die bagger en scheldpartijen ga ik niet citeren. Maar dit zijn gewoon oprechte gevoelens van mensen van wie het vertrouwen is geknakt. Dat moet je ontzettend serieus nemen. Ik hoop dat andere partijen de burgers wat meer gaan betrekken in debatten. We worden betaald door de burger, dat is onze baas.’



Op uw allereerste werkdag steunde u een motie van wantrouwen tegen de premier. Had u dat verwacht?

‘Toen we de stukken ’s ochtends kregen, dachten wel: dit is einde Rutte. Dus die motie hadden we wel verwacht, maar ik dacht dat het ook einde verhaal zou zijn. Dus ik kijk er met gemengde gevoelens op terug. Dit snapt niemand, je kunt het niet verkopen en het is volstrekt ongeloofwaardig.’

U refereert, ook in het debat, met regelmaat aan hoe dit overkomt op ‘de burger’. Die burger heeft de VVD de grootste gemaakt ondanks de toeslagenaffaire. Speelt zo’n debat van gisteravond heel erg onder de burgers?

‘Ik denk dat de coronacrisis zwaar woog voor mensen. Mensen wisten met Rutte wie ze in huis hadden. Maar als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan zal het er behoorlijk anders uitzien.’