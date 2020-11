Carnavalsseizoen coronaproof geopend: geen zee van rood-wit-geel, kielen en jeskes

De elfde van de elfde wordt vanwege de coronamaatregelen niet gevierd. Toch is in de stad duidelijk zichtbaar dat de mensen het aanstaande carnavalsfeest gaan missen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Veel carnavalsverenigingen ‘vierden’ de opening vooral via livestream. Het virus trof ook het kinderfeest rond Sint-Maarten, al gingen in diverse plaatsen nog wel kinderen voorzichtig zingend langs de deuren om (verpakt) snoep in te zamelen.

‘Normaal zou ik u een bietje uit de losse pols hebben toegesproken op een ontiegelijk volle Parade’, zei de Oeteldonkse burgervaojer Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd vanuit de werkkamer van burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. ‘Unne zee van ons prachtige rood, wit en geel, kielen en jeskes. Maar de omstandigheden zijn zo intens anders dat ook ik iets anders moet doen.’

Om 11 over 11 begon d’n Peer in gezelschap van zijn assessor (wethouder) Kees via de livestream het aftellen naar de start van het nieuwe carnavalsseizoen dat zoveel anders zal zijn dan andere jaren. Ondanks de oproep om thuis te blijven konden enkele kleine groepjes fanatieke carnavalsvierders het niet laten de opening van het nieuwe seizoen toch op de Parade in te luiden. Op gepaste afstand van elkaar zongen zij aan de voet van de Sint-Jan het Oeteldonkse volkslied mee.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘De vlag hangt, de stem is gesmeerd… maar toch mijn hart huilt’, twitterde burgemeester Mikkers. Carnavalsvierders was gevraagd de elfde van de elfde vooral thuis te vieren. Bij Omroep Brabant ging precies om 11 over 11 de clip van het ‘carnavalstroostlied’ Doorgaon! in première.

Ook elders vonden festiviteiten, als je daarvan al mag spreken, vooral online plaats. In Kielegat (Breda) werd een virtuele carnavalsquiz georganiseerd. ‘Godnonde, had al goed in dn ollie moeten zitten rond dees tijd’, twitterde Tilburger Koen om half twee ’s middags. ‘In plaats daarvan lig ik te janken in de kantine meej n glas karnemelk.’

Sint-Maarten

Ook het Sint-Maartenfeest voor kinderen stond in het teken van corona. Sommige veiligheidsregio’s, zoals Noord-Holland Noord en Flevoland, hadden kinderen en ouders afgeraden om zingend langs de deuren te gaan. Uit vrees voor extra besmettingen gaven zij het advies het kinderfeest thuis te vieren. Toch traden zij niet op als mensen toch met lampions naar buiten trokken. ‘Het is geen evenement, we kunnen het niet verbieden’, aldus een woordvoerder van Flevoland.

In de wijk Kloosterveen in Assen hebben verschillende bewoners tafels buiten geplaatst waar het snoepgoed op ligt voor de kinderen die met hun lampionnetje een Sint-Maartenliedje hebben gezongen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Andere veiligheidsregio’s vonden juist dat het snoepbedelfeest wel onder voorwaarden (zoals gepaste afstand en alleen kleine groepjes) buiten kon worden gevierd. De veiligheidsregio Groningen gaf zelfs de mogelijkheid om posters te downloaden voor wie wel of niet wilde meedoen aan Sint-Maarten. Die konden bewoners dan voor het raam hangen.

‘Ja! Wij doen mee aan Sint-Maarten. Eén groepje per keer, geen volwassenen aan de deur, hou 1,5 meter afstand tot de deur’, luidde de tekst op de ene poster. ‘Nee, wij doen dit jaar niet mee aan Sint-Maarten’, stond op de andere poster, vooral bedoeld voor mensen die klachten hebben of vanwege kwetsbaarheid beducht waren om mensen aan de deur te krijgen.

In Zeewolde konden mensen op een speciale Facebookpagina aangeven als kinderen welkom waren aan de deur. Ook in deze gemeente in Flevoland werd deelnemers gewezen op de richtlijnen van het RIVM: ‘Alleen verpakt/dicht snoep/fruit. Houd anderhalve meter afstand. Niet met meerdere gezinnen tegelijk en alleen kinderen laten aanbellen.’

Beeld Harry Cock / de Volkskrant