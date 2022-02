Carnaval gaat los, maar liever niet te massaal en zonder Randstedeling. ‘Dat is een utopie’

Outfits passen bij carnavalskledingwinkel Hoofs in Den Bosch. Sinds bekend is dat carnaval mag doorgaan, is er een run op 'pèkskes' ontstaan. Beeld Marcel van den Berg /de Volkskrant

‘Die kieltjes, waar vind ik die?’, vraagt een klant aan een verkoopster in carnavalswinkel Hoofs in de binnenstad van Den Bosch. Daarvoor moet ze in ‘‘t Bossche huukske’ zijn, waar alle Oeteldonkse pèkskes, boerenkielen en rood-wit-gele sjaals en truien liggen opgeslagen.

Verderop in de winkel staat Simone (31) een blonde pruik te passen. Haar moeder Jolanda (55) vindt het ‘geweldig’ dat over anderhalve week eindelijk weer carnaval gevierd kan worden. ‘Het zit gewoon in je bloed’, zegt ze. ‘Daar spaar je voor, vier dagen onbezonnen feestvieren. Het gaat nergens over, maar het is gewoon een gezellig volksfeest onder elkaar. Na twee jaar wil iedereen weer los.’

Tientallen klanten struinen woensdag verwachtingsvol rond in de 3.000 vierkante meter ruime feestwinkel vol glitter- en duivelsjurken, piraten- en horrorpakken, confetti- en pizzakostuums. ‘Het is vorige week al begonnen, maar sinds gisteren is het helemaal ontploft. Ook alle twijfelaars zijn over de streep’, zegt mede-eigenaar Jos Hoofs (30). Hij noemt het loslaten van bijna alle coronamaatregelen zo vlak voor carnaval ‘een godsgeschenk’ voor het familiebedrijf. ‘Vorig jaar hadden we alleen een beetje afhaal: versierpakketjes voor thuis. Vreselijk.’

Zorgminister Ernst Kuipers waarschuwde de carnavalsvierders dinsdagavond tijdens de persconferentie wel dat het virus nog verre van weg is. ‘Vier het in je eigen omgeving, ga lekker naar het café, maar mijd grote menigten’, was zijn dringende advies.

Terwijl op de achtergrond de Oeteldonk-vlaggen worden opgehangen, wordt op de Bossche woensdagmarkt carnavalskleding verkocht. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Smalle binnenstadstraatjes

Maar daarover schudden de meeste klanten in de Bossche feest- en carnavalswinkel een beetje spottend het hoofd: typisch een advies van iemand van boven de rivieren die niet weet hoe carnaval wordt gevierd. Want hoe kun je de drukte vermijden in al die smalle binnenstadstraatjes vol kroegen?

‘Best wel tegenstrijdig’, meent ook de eigenaar van wat de grootste carnavalswinkel van Nederland wordt genoemd. ‘Hoe kun je de anderhalve meter loslaten en toch verwachten dat iedereen elkaar de ruimte geeft? Ik vermoed dat hij dat tegen beter weten in heeft gezegd. Het sentiment is: het mag nu, we gaan nu, we hebben onze portie wel gehad.’

Dat vindt ook Karin de Winter, die op de Bossche woensdagmarkt achter een carnavalskraam vol Oeteldonkse kleding, emblemen en prullaria staat. ‘De burgemeester heeft mensen uit de Randstad opgeroepen om dit jaar even niet naar Oeteldonk te komen’, zegt ze met een grijns. ‘Maar hij kan toch moeilijk de brug bij Zaltbommel omhoog zetten.’

Normaal verkoopt ze damesconfectie, nu verdringen de mensen zich rond haar kraam voor het nieuwste Oeteldonk 2022-embleem, met het toepasselijke carnavalsmotto: ‘Oeteldonk draoit deur’. Ze verkoopt tevens carnavalsspullen online. ‘We versturen ook veel naar boven de rivieren’, lacht ze.

In een zijstraat van de Markt worden de eerste carnavalsbanieren al opgehangen. ’s Middags is er overleg tussen burgemeester en horeca over wat wel en niet kan tijdens het volksfeest. Besloten wordt dat alles om 1 uur ’s nachts dicht moet, om alcoholproblemen te beperken. Verder komen er geen podia en feesttenten in de openbare ruimte.

Zulke besprekingen vinden dezer dagen in alle carnavalsgemeenten plaats. De grootschalige evenementen, zoals de intocht van de prins of de optocht met praalwagens, zijn in de meeste plaatsen al eerder afgelast.

Beeld Marcel van den Bergh

Met de broek achterstevoren

Daardoor wordt het vooral ‘een kroegenfeest’, in en buiten de cafés. Maar mag een podium buiten wel of niet? De artiestenbureaus worden de laatste dagen overstelpt met telefoontjes voor lastminuteboekingen. Of zoals Lamme Frans het in zijn jongste carnavalskraker verwoordt: ‘Fijnfisjenie in Brabant, we gaan weer aan de gang! Met de broek achterstevoren gaan we dwars door het behang.’

De burgemeesters van Eindhoven, Den Bosch en Tilburg lieten dinsdagavond in een gezamenlijke verklaring weten blij te zijn dat carnaval weer kan worden gevierd. Maar het zal wel een ander volksfeest zijn dan andere edities, waarschuwen zij.

Het wordt ‘een kleiner feestje, primair in de horeca’, schrijven de burgervaders. ‘En dat gaan we zoveel mogelijk lokaal doen, als Brabanders onder elkaar.’ Andere landgenoten zijn even niet welkom in de anders zo gastvrije en bourgondische provincie. ‘Hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar de poorten weer wijd openzetten voor eenieder die wil weten hoe wij beneden de rivieren carnaval vieren’, aldus de Brabantse bestuurders.

Horeca-eigenaren zijn beduusd dat een dag vóór carnaval opeens alle beperkingen komen te vervallen, zelfs die omstreden QR-code. ‘25 februari wordt een bevrijdingsdag’, zegt café-eigenaar Johan de Vos, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Breda. Hij vindt het een wijs, maar ook onvermijdelijk kabinetsbesluit: ‘Anders was het carnaval één grote chaos geworden, met die anderhalve meter afstand en iedereen op een stoel.’

De Vos gaat wel in gesprek met de gemeente over de vraag hoe iedereen ‘verantwoord los kan gaan’. Maar al te grote drukte vermijden tijdens carnaval, zoals minister Kuipers adviseert, noemt hij ‘een utopie’. Dat is bijna niet te doen, vindt ook de Bossche burgemeester Mikkers. ‘Dat straten vollopen, kunnen we niet voorkomen. De mensen lopen van kroeg naar kroeg. We proberen wel aan crowdmanagement te doen.’

De oproep aan Randstedelingen om niet naar Brabant te komen, vindt horecabaas De Vos niet reëel: ‘We moeten niet de illusie hebben dat zo’n oproep mensen uit Rotterdam weerhoudt de trein naar Breda te nemen.’ Burgemeester Mikkers erkent dat hij niemand kan tegenhouden om naar Oeteldonk af te reizen. ‘Ik kan niet zeggen: jullie mogen niet komen. Maar ons advies is: vier het in eigen omgeving, steun je eigen horeca. Dat is een positiever frame.’

Sommige horeca-eigenaren vragen zich af of het wel zo druk gaat worden, vooral na het carnavalsweekend op maandag en dinsdag. Want menige traditionele carnavalsvierder had niet meer verwacht dat het leutfeest door zou gaan en heeft dus ook geen vrij genomen. Dat geldt zeker voor de 47-jarige Pieter uit Breda, die woensdag samen met zijn vrouw in carnavalswinkel Hoofs vrolijke kledij voor de kinderen aan het uitzoeken is. ‘Ik kan geen vrij meer krijgen, ook in het weekend niet’, verzucht de overheidsambtenaar. ‘Ik heb gegokt, en verkeerd gegokt.’