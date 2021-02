Caribisch Nederland begint met vaccineren, maar niet iedereen vindt het nodig

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en KLM-topman Pieter Elbers bij een toestel van KLM dat wordt geladen met coronavaccins voor Aruba en Bonaire. Beeld ANP

Op Curaçao, zo is donderdag op een persconferentie bekendgemaakt, gaf in een peiling 43 procent van de ondervraagden aan geen twijfels te hebben bij het vaccin. Maar 42 procent zegt zich niet te willen laten vaccineren en 15 procent wil eerst meer informatie krijgen over de veiligheid.

De afgelopen weken heeft de regering van het Caribische eiland veel energie gestoken in voorlichting over de vaccins en daarbij deskundigen ingezet die de veiligheid ervan over het voetlicht proberen te brengen. Maar vanuit de politieke oppositie op Curaçao klinken soms ook heel andere geluiden.

Amparo dos Santos van de oppositiepartij KdNT, een man die zijn woorden doorgaans zeer direct kiest, meent dat de bevolking van het eiland de vaccins die Nederland levert helemaal niet nodig heeft. ‘Drink water met limoen en slik aspirines, dan overkomt je niks’, aldus deze politicus, die niet bekendstaat om zijn wetenschappelijke kennis en zorgvuldigheid.

De minister van Gezondheidszorg, Zita Jesus-Leito, noemde donderdag de opmerkingen van Dos Santos ‘zeer onverantwoord’. Volgens haar heeft Curaçao net als de rest van de wereld kunnen zien wat het coronavirus kan aanrichten. Het vaccineren is volgens haar ‘een volgende stap’ in het veilig en gezond houden van de bevolking.

Veilig voor toeristen

De afgelopen weken is op het eiland het aantal besmettingen sterk teruggelopen en momenteel tamelijk laag en stabiel. Slechts twee mensen liggen in het ziekenhuis en sinds de eerste melding van Covid-19 op Curaçao zijn 22 mensen overleden. Mede om die reden meent de regering dat het eiland veilig is voor toeristen uit bijvoorbeeld Nederland.

De komende vaccinatiecampagne moet dat idee versterken. Vanaf komende woensdag kan ongeveer een kwart van de bevolking van circa 160 duizend mensen zich laten inenten. Daarbij gaat het in eerste instantie om zorgmedewerkers, om mensen boven de zestig jaar en om Curaçaoënaars met chronische aandoeningen zoals diabetes. Het vaccineren is gratis en niet verplicht.

Op alle zes Caribische eilanden die deel uitmaken van het Nederlands koninkrijk is het vaccineren mogelijk, omdat Nederland de kosten voor zijn rekening neemt, zorgt voor zaken als de juiste koelapparaten en in RIVM-verband de training van zorgmedewerkers heeft begeleid. Minister Jesus Leito gaf woensdag aan zeer dankbaar te zijn voor de samenwerking binnen het koninkrijk.

Klaar voor de stormen

Op eilanden met een kleine bevolking als Saba en Sint Eustatius kan iedereen boven de 18 jaar in één ronde ingeënt worden. Op bijvoorbeeld Aruba en Curaçao zal het proces enkele maanden in beslag nemen. Het is de bedoeling alles afgerond te hebben rond juni, als in de Cariben het jaarlijkse orkaanseizoen begint.

Mensen uit bijvoorbeeld Venezuela die illegaal op de eilanden verblijven, komen ook voor inenting in aanmerking. Hoe dat precies in zijn werk moet gaan, wordt nog onderzocht. In elk geval hoeven de mensen die zich aanmelden voor vaccinatie niet te vrezen dat zij vervolgens opgepakt en uitgezet worden.