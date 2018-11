nieuws Faillissement MC Slotervaart

Cardiologie Centra Nederland enige kandidaat voor overname Slotervaartziekenhuis

Cardiologie Centra Nederland is als enige kandidaat over om het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam over te nemen. Dat zegt cardioloog en CCN-oprichter Igor Tulevski. De cardiologen hebben ook een bod uitgebracht op de IJsselmeerziekenhuizen.