Carbidschieten uit een melkbus is ‘boe-oeoe-oefff’: zo mooi, maar niet zonder gevaar

Hovenier en vuurwerk- en carbidverkoper Geert van Boxmeer demonstreert wat carbid doet in combinatie met water. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Kijk, dit gebeurt er als je carbid in contact brengt met water’, zegt hovenier en vuurwerk- en carbidverkoper Geert van Boxmeer (59) op het terrein van zijn bedrijf in het Oost-Brabantse dorp Zijtaart, vlak bij Veghel. Op de onderkant van een metalen emmer giet hij een beetje water, waarna hij een steenachtig, grijswit brokje carbid in het water gooit.

Het goedje begint meteen te bruisen en te vergassen. Van Boxmeer houdt er een aansteker bij en voilà: een gele vlam flakkert omhoog. ‘Bij carbidschieten vindt diezelfde reactie plaats in een met een bal afgesloten melkbus’, legt hij uit. ‘Het mengsel explodeert met een enorme knal en door de drukgolf schiet de bal soms wel 75 meter weg.’

Goedkoop

Carbidschieten is een populair tijdverdrijf tijdens de jaarwisseling in plattelandsgebieden. Carbid – de officiële benaming is calciumcarbide, een verbinding van calcium en koolstof – is goedkoper dan het meeste knalvuurwerk, dat sinds een paar jaar ook nog eens grotendeels verboden is. Bij Van Boxmeer kost het 7,50 euro per kilo – hij verkoopt de explosieve brokken in emmertjes van 2,5 kilo. ‘Met een kilootje carbid kun je al behoorlijk wat muziek maken’, zegt hij.

Maar het knallen met carbid is niet zonder gevaar. In het Brabantse dorp Diessen (gemeente Hilvarenbeek) raakte op Oudjaarsdag aan het eind van de middag een 23-jarige dorpsbewoner ernstig gewond bij het carbidschieten in een weiland. Hij overleed later die dag in het ziekenhuis. In een ander Brabants dorp, Hapert, viel een zwaargewonde tijdens het carbidschieten op een voetbalveld. En in het Friese Drachten raakte een kind ernstig gewond bij diezelfde knalactiviteit in een voortuin.

De carbidslachtoffers tijdens Oud en Nieuw hebben landelijk relatief weinig aandacht gekregen. De meeste aandacht ging uit naar alle incidenten met vuurwerk, vooral omdat twaalf gemeenten een vuurwerkverbod hadden afgekondigd, zonder dat verbod actief te handhaven. De lokale maatregelen leken weinig effect te hebben op het aantal vuurwerkslachtoffers. Daardoor zal de discussie over wel of niet een landelijk vuurwerkverbod voortduren, waarbij tevens de vraag opdoemt: wat te doen met carbidschieten, dat formeel niet onder de vuurwerkwetgeving valt?

Dikwandig

Vooral in Diessen is de verslagenheid groot na het fatale carbid-incident, waarvan ongeveer 45 familieleden, vrienden en andere omstanders getuige zijn geweest. Wat er precies is foutgegaan, is niet bekend. De politie spreekt van ‘een noodlottig ongeval’, maar heeft op verzoek van de familie geen nadere informatie over het ongeval openbaar gemaakt.

‘Bij het carbidschieten is gebruikgemaakt van een olievat van 200 liter’, schrijft burgemeester Evert Weys van Hilvarenbeek in een sobere brief aan de gemeenteraad. ‘Vermoedelijk heeft er gas gelekt, waardoor het olievat is geëxplodeerd.’

Carbidhandelaar Van Boxmeer weet ook niet wat er is gebeurd – hij was er niet bij. Wat hij wel weet, is dat olievaten in het algemeen niet geschikt zijn voor carbidschieten. ‘Die hebben een veel te dunne wand en bodem’, verklaart hij. ‘Vooral de lasnaden zijn kwetsbaar. Het is gewoon niet slim om een dunwandig vat te gebruiken. Zo’n vat kan bij een explosie zomaar in messcherpe stukken uit elkaar klappen, met alle gevolgen van dien.’

Inwoners van het buurtschap Arrien bij het Overijsselse Ommen luidden met carbidschoten 2022 uit. Beeld Vincent Jannink / ANP

Carbidvaten moeten volgens hem altijd dikwandig zijn, zoals melkbussen of oude gastanks. Zelfs melkbussen, die traditioneel worden gebruikt bij het carbidschieten, vindt hij eigenlijk niet veilig meer. ‘Die zijn meestal ouder dan vijftig jaar en beginnen slijtage te vertonen’, zegt hij. Zelf verkoopt Van Boxmeer speciaal omgebouwde gasflessen van ongeveer 12 liter, met een metalen buis erop gelast waarin precies een tennisbal past: ‘Beetje carbid erin, beetje water erbij, minuutje wachten, aansteken (bijvoorbeeld met een elektrische ontsteking of gasbrander) door het gaatje daarbeneden en dan bafff, veilig en verantwoord.’

Regelgeving

Anders dan bij vuurwerk bestaan er voor carbidschieten geen (landelijke) wettelijke regels over wat wel en niet mag. Veel gemeenten hebben wel zelf regels opgesteld in de Algemene plaatselijke verordening (APV), zoals wanneer en waar het is toegestaan, welke veiligheidseisen er gelden of dat carbidschutters meerderjarig moeten zijn en niet tegelijkertijd alcohol mogen gebruiken.

Tijdens de coronacrisis werd tijdens twee jaarwisselingen een vuurwerkverbod afgekondigd, vooral om de zorg niet nog meer te belasten. Daardoor mocht carbidschieten zich opeens verheugen in een verhoogde populariteit, zelfs bij jongeren uit de Randstad. Niettemin besloot het Veiligheidsberaad (van de 25 veiligheidsregio’s) eind 2020 geen landelijk verbod voor carbidschieten af te kondigen. Wel werd gemeenten geadviseerd deze vorm van knalvuurwerk zelf te reguleren in de APV.

Ook Hilvarenbeek had voor de jaarwisselingen een tijdelijk carbidverbod opgenomen in de APV als aanvullende maatregel op het tijdelijke landelijke vuurwerkverbod. Maar tijdens de afgelopen jaarwisseling was dat verbod weer ingetrokken. Burgemeester Weys zegt de dramatische gebeurtenissen in Diessen te gaan evalueren om te kijken of er ‘een aanpassing van de APV nodig is’.

‘Keigaaf’

In veel dorpen – vooral in Noord- en Oost-Nederland, maar ook in Brabant – wordt in georganiseerd verband met carbid geschoten, compleet met hekken en beveiligers om toeschouwers op veilige afstand te houden. Daarbij gaat het er niet alleen om hoe ver een kunststof bal of ander attribuut uit de melkbus of een ander vat wordt geschoten – oorspronkelijk werd gewoon de metalen deksel van de bus geschoten, maar dat wordt nu te gevaarlijk geacht. De lol zit hem ook in de knal, die een geluidsniveau van 110 decibel of hoger kan bereiken.

In Hoogeveen werd op Oudjaarsdag de 22ste editie van het Open Drents Kampioenschap melkbuscarbidschieten gehouden. Vanaf een platte boerenkar streden achttien teams van elk twee personen al schietend en doffe dreunen producerend om de eer, en de begeerde Melkbustrofee voor de winnaar. Het carbidschieten in Drenthe staat sinds 2014 zelfs op de nationale erfgoedlijst, opgesteld door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. ‘Het jaar wordt ‘uitgeknald’’, aldus het kenniscentrum in een verklaring. ‘Vooral jongens vinden het ‘keigaaf’ om flink te knallen met een oude melkbus.’

Drukgolf

Juist bij die informele vriendengroepen die ongeorganiseerd ergens in een weiland gaan knallen, kan het soms vreselijk fout gaat. ‘Carbidschieten is helemaal niet gevaarlijk als je het veilig en verantwoord doet’, zegt Van Boxmeer. Dus nooit voor (in het schootsveld) of achter de melkbus (vanwege de terugslag) gaan staan. De aansteker, met een verlengde fakkel of elektrische aansteker, altijd ernaast en omstanders op veilige afstand. ‘Het zijn bommen, maar ook met bommen kun je veilig omgaan’, aldus Van Boxmeer. ‘Het zit hem echt in de gebruiker wanneer het verkeerd gaat. Vergelijk het met auto’s. Daarmee kun je ook de vreselijkste ongelukken krijgen. Dat komt niet door het voertuig zelf, maar door de bestuurder.’

Er is ‘geen mooier werk dan vuurwerk dat veilig wordt afgeschoten’, meent de Brabantse handelaar. En geen mooiere knal dan de doffe dreun van carbid. Van Boxmeer: ‘Vuurwerk geeft een korte, felle knal. Carbid heeft een langere dreun. Door de drukgolf is het een dreun die heel ver weg klinkt en zelfs autoalarmen doet afgaan. Carbid is boe-oeoe-oefff. Zo mooi.’