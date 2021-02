Capitool-bestormers vragen rechter om op vakantie te gaan en om biologisch eten in cel

Beelden van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Beeld AFP

De rechter moet nog uitspraak doen in de vakantie-zaak. Maar Jacob Chansley, die de hele wereld overging met zijn bizonhoorn en bevervellen, boekte een overwinning. De rechter gaf het gevangeniswezen van Washington opdracht hem biologisch eten voor te schotelen.

De zelfbenoemde sjamaan van de complotbeweging QAnon at al dagen niet. Hij claimde dat het gevangeniseten slecht voor hem was en in strijd was met zijn sjamanistische geloof. Onzin, vond de gevangenis. ‘Ik eet alleen traditioneel eten dat is gemaakt door God’, betoogde Chansley echter in een brief uit de gevangenis. ‘Ik vraag nederig om een ​​paar biologische groenten in blik, tonijn in blik (wild gevangen) of biologische soepen in blik.’

Rechter Royce Lamberth gaf Chansley zijn zin, uren voordat Nancy Pelosi en andere Congres-leiders agent Brian Sicknick die in het Capitool ligt opgebaard, prezen. Het gebeurt zelden dat een gewone burger deze eer te beurt valt. Sicknick raakte gewond bij de bestorming en overleed een dag later. Op dinsdag bezocht president Biden het Capitool om de agent zijn laatste eer te bewijzen. ‘Wij zullen niet vergeten’, aldus Pelosi.

De verzoeken van Chansley en de Texaanse Jenny Cudd, die voor de bestorming al haar vakantie had geboekt, vielen bij menigeen in de VS niet in goede aarde. Ook niet bij conservatieven, zoals politiek commentator Sarah E. Cupp. ‘Nadat je hebt geprobeerd de regering af te zetten, heb je zeker behoefte aan een beetje vertier’, schreef ze op sarcastische toon over de wens van de Texaanse vrouw om vier dagen naar Riviera Maya te gaan.

Jenny Cudd, who was arrested after a video showed her at the U.S. Capitol riots, has asked a judge for permission to go on a vacation to Mexico. https://t.co/ZESIfiCvKW — KLBK News (@KLBKNews) 3 februari 2021

Geen spijt

Cudd, eigenaar van een bloemenzaak in het plaatsje Midland, heeft twee aanklachten aan haar broek gekregen omdat ze het Capitool binnenging. Omdat ze niet tot de ergste bestormers behoort, werd ze niet vastgezet. Wel mag ze van de rechter het land niet verlaten tot haar rechtszaak. Voor de bestorming had ze echter al het vierdaagse uitje geboekt met haar personeel naar Mexico.

Volgens Cudd is het echter beslist geen vakantie. ‘Dit is een werkgerelateerde retraite voor werknemers en hun echtgenoten’, aldus haar advocaat Farheena Siddiqui in het verzoek aan de rechter. Vakantie of niet, dat de Texaanse even naar de zon wil terwijl families volop in rouw zijn om de vijf doden die vielen bij de bestorming, laat volgens haar critici zien dat Cudd geen enkele spijt heeft van haar deelname aan de bestorming.

‘We trapten de deur van Nancy Pelosi’s kantoor open’, aldus Cudd in een filmpje dat ze opnam toen ze weer terug was in haar hotel in Washington. De video en talloze foto’s van de Texaanse, wandelend door het Capitool, worden nu door het OM tegen haar gebruikt. Cudd: ‘Ik ben trots op wat ik heb gedaan. Met andere patriotten ben ik vandaag het Capitool binnengestormd.’

‘De aanklager maakte geen bezwaar tegen haar verzoek’, twitterde de Democraat Julian Castro, oud-minister onder president Obama, over de vakantieplannen van Cudd. Hij is boos over de in zijn ogen weinig strenge behandeling door justitie van de Capitool-bestormers. Castro: ‘Ze is vrijgelaten tot haar rechtszaak. Er zijn twee rechtssystemen in Amerika.’