Cao-voorstel aangepast na acties politie

Met een nieuw cao-voorstel voor de 65 duizend politiemensen hopen korpsleiding en minister van Justitie het overleg met de vakbonden vlot te trekken. Het bevat niet alleen een fors loonbod. De flexibilisering die op verzet is gestuit, geldt in de afgezwakte variant alleen nog voor nieuwe instromers.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en een politieagent op het Binnenhof. Foto ANP

Agenten krijgen per direct 3 procent meer loon, daarbovenop een loonsverhoging van 2 procent vanaf 1 juli 2019 en nog eens 2 procent in 2020. Ook krijgen zij volgend jaar een eenmalige uitkering van 500 euro, meer invloed op hun rooster en meer mogelijkheden zich binnen de organisatie te ontwikkelen. Dat staat in een nieuwe cao-voorstel van minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en korpschef Erik Akerboom. Het voorstel is maandag aan de vier politiebonden uitgereikt.

Korpsleiding en vakbonden steggelen al weken over de nieuwe cao, die voor 65 duizend politiemedewerkers moet gaan gelden. De afgelopen tijd lagen de onderhandelingen stil en voerden de agenten actie, onder meer door geen bekeuringen uit te schrijven. De bonden waren woedend over de eerste cao-inzet, waarin werd voorgesteld dat agenten voortaan 9 keer 8 uur gaan werken, in plaats van 8 keer 9 uur, wat een vrije dag zou kosten. Nog erger vonden de bonden het dat Akerboom dit voorstel schreef samen met de minister, waarmee hij zich ‘in het kamp van de vijand’ zou hebben geschaard. Ze zegden het vertrouwen in hun korpschef op, staakten het cao-overleg en spraken van een ‘gezagscrisis’. Het voorstel tot flexibilisering is niet helemaal van tafel, maar geldt alleen nog voor nieuwe aanwas.

Met dit nieuwe voorstel roepen Akerboom en Grapperhaus de vakbonden op om het gesprek weer te hervatten. ‘Wij denken dat dit brede aanbod over de capaciteit, keuzevrijheid en het loonbod de vakbonden voldoende vertrouwen moet geven het gesprek weer aan te gaan’, aldus de minister en korpschef.

Keiharde eisen

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de grootste politiebond, de ACP, wil nog niet inhoudelijk reageren. ‘Wij zullen het voorleggen aan onze besturen en kaderleden, en onze leden een eerste reactie vragen’, aldus Van de Kamp. Hij stelt dat de bonden het voorstel zullen toetsen aan vier criteria: de gezagscrisis, de privégevolgen van een flexibeler rooster, toezeggingen over het herstelplan van de bonden en de vraag in hoeverre dit cao-voorstel een oplossing biedt voor het capaciteitsprobleem waarmee de politie kampt. ‘Voor ons zijn deze eisen keihard’, aldus Van de Kamp.