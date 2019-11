Cao-onderhandelingen basisonderwijs mislukt

De onderwijsstaking op 6 november in Den Haag voor hoger salaris en meer leerkrachten. Beeld ANP

De cao-onderhandelingen zijn woensdagavond laat afgebroken. ‘De werkgevers lijken nog steeds niet te snappen dat het lerarentekort de grootste zorg is’, aldus voorzitter Eugenie Stolk van onderwijsvakbond AOb. ‘Onze leden hebben keihard gestaakt voor structureel meer geld. We hebben alles geprobeerd om tot een nieuwe cao te komen, maar dat gaat niet lukken met de huidige opstelling van de werkgevers.’

‘Een klap in het gezicht’, zo noemt waarnemend voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs het aanbod van 3 procent meer loon. Hij verwijt de werkgevers een ‘starre opstelling gezien de grote problemen waarvoor we gezamenlijk staan’. De Vries memoreert dat bonden en werkgevers de afgelopen tijd ‘bondgenoten’ waren in de strijd voor beter onderwijs. ‘Door de opstelling van de werkgevers dreigen we helaas nu tegenover elkaar te komen staan.’

Eenmalige uitkering

Werkgeverskoepel PO-Raad reageert ook teleurgesteld op het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Als de schoolbesturen meer salaris hadden geboden, dan hadden ze moeten korten op personeel, aldus de koepel. De PO-Raad gaat aan haar achterban, de schoolbesturen, voorstellen om het beschikbare geld voor 2019 wel uit te keren. Dat zou moeten gebeuren in de vorm van een eenmalige uitkering aan alle medewerkers.

‘De PO-Raad had liever een akkoord gesloten’, aldus een woordvoerder van de werkgevers. ‘Het personeel in het primair onderwijs had dan een structurele loonsverhoging ontvangen.’

CNV-voorzitter De Vries vindt het ‘volstrekt onacceptabel’ als de PO-Raad nu schoolbesturen gaat oproepen om eenzijdig eenmalige uitkeringen te doen. ‘Dat levert het onderwijspersoneel namelijk geen enkel recht op, leidt tot willekeur en geen structurele loonsverhoging.’

De onderhandelingen liggen voorlopig stil. Wanneer de gesprekken verder gaan is nog niet bekend. De bonden gaan hun achterban raadplegen en sluiten nieuwe acties niet uit.

Minister Arie Slob (Onderwijs) vindt het ‘bijzonder jammer’ dat de cao-onderhandelingen zijn gestrand. ‘Er is structureel 285 miljoen euro beschikbaar en incidenteel 150 miljoen in 2019 voor de arbeidsvoorwaarden. Dit geld moet zo snel mogelijk bij het onderwijspersoneel terechtkomen.’