Cao-akkoord Albert Heijn: medewerkers distributiecentra krijgen 10 procent meer loon

Distributiecentrum van Albert Heijn in Almere. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat melden Albert Heijn en vakcentrale FNV. Daarmee komt definitief een einde aan stakingsacties van medewerkers van de distributiecentra. Die leidden in veel AH-supermarkten tot lege schappen.

Distributiemedewerkers legden zondag 23 april in vijf van de zes distributiecentra het werk neer. Via de vakbonden FNV en CNV eisten ze minimaal 10 procent meer salaris. Ook verzetten ze zich tegen een versobering van de zondagsdienst. Daardoor zouden nieuwe medewerkers voortaan niet meer dubbel betaald worden voor werk op zondag, maar werd de toeslag verlaagd naar 50 procent.

Albert Heijn – wiens moederbedrijf Ahold afgelopen jaar 2,5 miljard euro winst boekte, de hoogste in ruim tien jaar – hield lang zijn poot stijf. Tot een loonsverhoging was de supermarktketen wel bereid, maar de zondagstoeslag moest omlaag. Vorige week kwam er toch schot in de zaak. Dat gebeurde nadat de aanvoer naar de supermarkten was opgedroogd en consumenten voor lege schappen stonden. Naast groente, fruit, zuivel en andere bederfelijke waar, ontbrak het steeds vaker ook aan houdbare producten.

De nieuwe onderhandelingsronde leverde dinsdag een cao-akkoord op. Medewerkers krijgen 10 procent meer loon. Zoals al werd aangekondigd is de versobering van de zondagstoeslag van tafel. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar en geldt tot april 2024.

Arbeidsmigranten

Dat het personeel de grootgrutter op de knieën zouden krijgen, lag niet voor de hand. Van alle 5.500 distributiemedewerkers bij Albert Heijn zijn er 2.700 uitzendkrachten, de meeste arbeidsmigranten. Zij komen voornamelijk uit Polen. Zij zijn vaak niet aangesloten bij een vakbond. Bovendien zijn ze makkelijk onder druk te zetten door uitzendbureaus, die immers niet alleen een baan verzorgen maar vaak ook de huisvesting.

Volgens de FNV waren 800 van de in totaal 1.500 stakers arbeidsmigranten. Vakbondsbestuurder Jerry Clements: ‘Als we alleen met de fulltimers hadden gestaakt, hadden we het niet gered. Die arbeidsmigranten hebben echt het verschil gemaakt.’

Dat is ‘opmerkelijk’, zegt onderzoeker Arjan Heyma van SEO Economisch Onderzoek. ‘Het komt zeer zelden voor dat arbeidsmigranten staken. Ze zijn niet goed georganiseerd. Bovendien hebben ze vaak geen vaste aanstelling en denken: voor mij tien anderen. Dus dan doe je niet mee.’

Dat Albert Heijn een uitzondering vormt, hangt volgens Heyma van de omgeving af. ‘Als ze samen met Nederlandse collega’s werken en die gaan staken, dan voelen sommigen zich blijkbaar veilig genoeg om mee te doen.’ Maar druk van collega’s speelt ook een rol: ‘Als de arbeidsmigranten niet meedoen en door blijven werken, dan wordt het onderling ook snel ongezellig.’

Andere gevolgen

In de cao zijn nu ook afspraken gemaakt over de werkomstandigheden van uitzendkrachten. Voortaan krijgen ze hun rooster minstens twee weken tevoren, en mag dat niet op het laatste moment worden gewijzigd. Ook is het ‘de intentie’ van Albert Heijn dat werknemers maximaal twee verschillende soorten diensten per week gaan draaien. Daardoor zouden medewerkers na een nachtdienst minder vaak de volgende dag overdag moeten werken.

Het gepresenteerde cao-akkoord wordt aan de vakbondsleden voorgelegd. Die hebben ongeveer de week de tijd om te stemmen.

Hoeveel de stakingsacties Albert Heijn hebben gekost, wil het bedrijf niet zeggen. Uit een analyse van databureau Hiiper in opdracht van de NOS bleek dat de supermarktketen 12 procent minder boodschappen verkocht, wat neerkomt op zo’n 35 tot 45 miljoen euro aan misgelopen omzet. Volgens een snelle berekening op basis van de de huidige winstmarge (3,6 procent) kostte de staking daardoor 1,2 miljoen euro per week. Overige kosten, zoals bederfelijke waar die verloren is gegaan en extra logistieke kosten, zijn daarbij niet meegeteld.