Canarische eilanden, Balearen, Cyprus en heel Portugal kleuren oranje, en Nederland is risicogebied volgens de EU

Reizigers laten hun corona-app zien bij het inchecken op Schiphol. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Welke reisadviezen geeft de Nederlandse overheid?

Met een dag vertraging zijn donderdag de reisadviezen van de Nederlandse overheid aangepast. Ze betekenen een forse tegenvaller voor Nederlandse vakantiegangers. Vrijdag verandert voor veel populaire vakantieoorden de kleurcode van het reisadvies in verband met corona van geel naar oranje. Voor de Canarische eilanden, de Balearen, Cyprus en heel Portugal geldt vanaf dan het devies ‘alleen noodzakelijke reizen’, ook voor gevaccineerde reizigers. Het Spaanse vasteland was al oranje.

Reizigers die vanaf 18 juli terugkeren vanuit de nieuwe oranje gebieden moeten bij aankomst in Nederland een vaccinatie-of herstelbewijs laten zien of een negatief testbewijs. Dat kan met de Europese CoronaCheck-app. De reiziger hoeft niet in quarantaine; dat is ook bij terugkeer uit andere landen met een oranje advies in de EU niet nodig. De quarantaineplicht geldt niet voor alle oranje landen, alleen voor zeerhoogrisicogebieden.

In Portugal waren Lissabon en omgeving en de Algarve al tot risicogebied verklaard. Vanaf vrijdag worden ook reizen naar de rest van het land afgeraden. De Azoren blijven geel, het Portugese eiland Madeira blijft groen. Het Spaanse vasteland was al oranje, nu komen daar de Canarische eilanden bij en de Balearen, waaronder Ibiza en Mallorca.

Net als op Cyprus lopen in Spanje en Portugal de besmettingscijfers snel op. Vorige week had het RIVM al aangekondigd de situatie in de gaten te houden in de gebieden die nu oranje kleuren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt nu dat het niet gaat om een tijdelijke piek, maar om een zorgwekkende trend in de coronacijfers.

Woensdagavond maakte reisorganisatie TUI bekend alle vakantievluchten naar de Canarische eilanden en de Balearen te annuleren. Donderdag volgde Sunweb dat voorbeeld. Corendon blijft vooralsnog wel vliegen naar de oranje gebieden.

Mag ik mijn vakantieland wel in?

Sinds donderdag is Nederland in Europa rood gekleurd op de kaart van de Europese gezondheidsorganisatie ECDC, Groningen kleurt zelfs donkerrood. Landen zijn niet verplicht hun reisadviezen daarop aan te passen, maar het hogere risiconiveau kan gevolgen hebben voor de inreisbeperkingen. In het ongunstigste scenario komt in enkele landen de verplichte quarantaine terug na aankomst. De vakantieganger doet er daarom verstandig aan vlak voor vertrek nog eens de regels te controleren van alle landen die worden bezocht.

Een geel of groen advies betekent niet dat een land vrij toegankelijk is. Veel landen hanteren inreisbeperkingen, zoals een negatieve test, een vaccinatiebewijs of registratie vooraf. Binnen de EU en voor reizen naar Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein kan de CoronaCheck-app gebruikt worden.

Nederland kleurt rood op Europese risicokaart Beeld ECDC

In de Europese Unie is op dit moment iedere vakantieganger uit andere lidstaten welkom, mits de reiziger een bewijs van vaccinatie heeft of een negatieve coronatest. Soms voldoet ook een herstelbewijs, waarmee de toerist aantoont onlangs corona te hebben gehad. De eisen aan de coronatest verschillen per land. Sommige landen wensen een PCR-test, maar veelal is een antigeentest op naam voldoende. Dit is niet hetzelfde als een zelftest – die worden vrijwel nergens geaccepteerd.

Kleine kinderen hoeven vaak niet getest te worden, maar de leeftijdsgrenzen verschillen. Een test mag meestal hooguit 48 uur oud zijn, soms is er meer speling en mag de test 72 uur geleden zijn uitgevoerd. Aan deze situatie is de afgelopen dagen en weken nauwelijks iets veranderd, ook niet nu de besmettingen in Nederland snel zijn opgelopen.

Wat is er mogelijk als ik daar eenmaal ben?

De gedragsregels in landen zelf veranderen geregeld. Als het aantal besmettingen oploopt, worden de regels vaak weer strenger. Net als Nederland, waar de clubs dicht zijn en festivals niet doorgaan, scherpen ook andere landen de coronamaatregelen aan vanwege de opmars van de deltavariant. Zo hebben Griekenland, Spanje en Frankrijk de laatste dagen strengere regels aangekondigd. In Frankrijk veranderde het meest. Bij bezoek aan theater, bioscopen en andere uitgaansgelegenheden is vanaf 21 juli een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest nodig. Deze eis geldt vanaf de maand augustus ook voor restaurantbezoek en terrassen. Na protest zijn tieners onder de 18 jaar voorlopig uitgesloten van deze strengere regels.