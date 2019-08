Canal Parade trekt honderdduizenden bezoekers

Volle grachten en volle kades in Amsterdam tijdens de Canal Parade, de afsluiting van de Pride. Beeld ANP

Behalve een sportboot, in samenwerking met NOC*NSF, voer er onder meer een brandweer- en een hoger onderwijsboot mee. Nieuw was een gezamenlijke politieke boot. Vertegenwoordigers van D66, VVD, CDA, SP en PvdA voeren op een gedeelde boot. GroenLinks wilde daar niet op meevaren, de partij had al plannen voor een eigen boot. Dit jaar voer ook voor het eerst een Japanse boot mee, met steun van de Japanse ambassade in Nederland.

Nieuw dit jaar was ook het verbod op versterkte muziek langs de kant. Die overstemde de muziek van de boten vaak. Ook moesten mensen die zelf met een bootje langs de route wilden liggen, voor het eerst een Pride-vignet aanschaffen. Prijs: tussen de 35 en 175 euro.

Om instorting te voorkomen, was een deel van de kades langs de route afgezet. Veel kades in de hoofdstad verkeren in slechte staat. De gemeente vreest ongelukken bij extra zware belasting.

Flyeractie afgeblazen

De man achter pedofielenorganisatie ‘Kinderbevrijdingsfront’ besloot af te zien van een flyeractie tijdens de parade, op advies van de politie en burgemeester Femke Halsema. Dat zei hij tegen Hart van Nederland. De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet zou hem bedreigd hebben.

De man zorgde bij de aftrap van de Pride vorige week zaterdag voor consternatie. Hij deelde toen flyers uit in het Vondelpark. De Pride zou volgens hem open moeten staan voor mensen met pedofiele gevoelens, maar de organisatie wil niet met de man geassocieerd worden.

‘Kom niet meer naar Amsterdam’

De organisatie van Pride Amsterdam roept mensen zaterdagavond op niet meer naar de stad te komen, omdat het helemaal vol is. ‘Het is gezellig vol, maar we roepen mensen op niet meer naar de stad te gaan, want het is goed vol’, aldus een woordvoerder. De organisatie werkt nauw samen met de gemeente Amsterdam en de politie. ‘Het heeft geen zin meer om naar de stad te gaan’, zegt ook een woordvoerster van de politie. (ANP)