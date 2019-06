Canadese schrijver Rachel Cusk houdt de Van der Leeuw-lezing

De 37ste Van der Leeuw-lezing in de Martinikerk in Groningen zal worden uitgesproken door de Canadese schrijver Rachel Cusk. In haar lezing op vrijdag 22 november gaat Cusk in op het thema ‘Laat werk: de expressieve vrijheid van oudere vrouwelijke schrijvers en kunstenaars.’

De 52-jarige Cusk is auteur van de trilogie Contouren, Transit en Kudos, over het leven van de gescheiden schrijfster Faye. Eerder schreef ze het geruchtmakende In het land van moeders, een controversieel boek over moederschap. Ze woont in Londen en Norwich en schrijft regelmatig voor The Times. Coreferent is de 73-jarige psychoanalyticus en dichter Anna Enquist, schrijver van de recente roman Want de avond.

De lezing is een initiatief van de stad Groningen, de provincie, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Stichting Martinikerk en de Volkskrant. Gratis kaarten zijn vanaf eind september verkrijgbaar.

In haar trilogie Contouren, Transit en het nieuwe Kudos is de verteller Fay opmerkelijk zwijgzaam. Door de hoofdpersoon uit te sparen, vond de strijdlustige schrijver Rachel Cusk een nieuwe vorm om het leven vorm te geven, zonder zich aan de lezer uit te leveren.