Canadese rechter laat Huawei-topvrouw op borgtocht vrij

Die verdenken Meng als hoofd financiën van het grootste Chinese telecombedrijf Huawei van illegale transacties met Iran. Na tien dagen detentie mag Meng van de Canadese rechtbank de juridische procedures rond haar mogelijke uitlevering buiten de cel afwachten, tegen een borgsom van 7,5 miljoen dollar. Daar is ze rijk genoeg voor, met een vader die goed is voor een vermogen van 3,2 miljard dollar, die aan het hoofd staat van een van de grootste telecombedrijven ter wereld. De zakenvrouw betaalt haar eigen beveiligingsteam, dat met bewakers en elektronische monitoring via een enkelband moet voorkomen dat Meng naar China verdwijnt.

Het opulente onroerend goed van Mengs echtgenoot in de Canadese stad Vancouver is onderdeel van de borgsom. Opmerkelijk was de solidariteit van vrienden uit de Canadees-Chinese gemeenschap in Vancouver, een geliefde tweede thuishaven voor bulkend rijke emigranten uit Hongkong en de Volksrepubliek. Zowel haar makelaar, enkele oud-collega’s als Mengs yogaleraar stonden klaar met cheques en huizen als onderpand voor haar borgtocht. Wie nu zijn geld en middelen inzet voor de vrijlating van Meng haalt niet alleen een wit voetje bij een van de machtigste ondernemersfamilies van China, maar ook in het thuisland zelf, waar de aanval op Huawei wordt opgevat als een regelrecht offensief tegen de Volksrepubliek.

Meng zei in de rechtbank dat ze nu eindelijk tijd heeft een boek te lezen en door te leren, zodat ze uiteindelijk kan promoveren. Ze heeft de tijd. Het kan maanden, zo niet jaren duren voordat Canada besluit of een Amerikaans uitleveringsverzoek hout snijdt. De Verenigde Staten moeten dat voor acht januari indienen, vervolgens moet een Canadese rechter het toetsen.

Of het zover komt is de vraag, want de Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren tegen persbureau Reuters gezegd dat hij zich met de zaak Meng gaat bemoeien als dat een betere deal met Beijing oplevert in de handelsoorlog. ‘Als ik denk dat het goed is voor het land, als ik denk dat het goed is voor de grootste handelsdeal die ooit gesloten wordt (..), en als het goed is voor de nationale veiligheid, dan intervenieer ik, als ik denk dat het nodig is,’ aldus Trump.

Erkent Trump openlijk dat hij Meng zal inzetten als een soort pion in de vele conflicten die tussen Washington en Beijing woeden, Beijing heeft zichzelf ondertussen van een eigen ‘gijzelaar’ voorzien. Althans zo betitelen internetgebruikers Michael Kovrig, een Canadese oud-diplomaat die tegenwoordig voor een internationale denktank werkt. Kovrig werd tijdens een bezoek aan Beijing maandagavond, enkele uren voor de vrijlating van Meng, opgepakt. Op welke gronden is niet bekend. Die actie vinden Chinese internetgebruikers ‘lekker schurkerig’: ze veroordelen Kovrig puur op basis van zijn pasfoto gretig als ‘spion.’

Op de Chinese sociale media werd de hashtag over Kovrigs detentie 200 miljoen keer aangeklikt en is inmiddels populairder dan #Mengopborgtochtvrij. Een Canadese oud-diplomaat verdwijnt in de handen van de Chinese staatsveiligheidsdienst en een Chinese tech-multimiljonair gaat onder toezicht van een door haarzelf betaald beveiligingsteam haar leesachterstand inhalen in haar comfortabele villa in Vancouver. De stellingen zijn ingenomen. En nu hebben de Chinese en Amerikaanse onderhandelaars, die proberen de handelsoorlog op de een of andere manier te stoppen, nog tachtig dagen om een oplossing te vinden.