Canadese rechter laat Huawei-topvrouw op borgtocht vrij, China ‘gijzelt’ Canadees

Na tien dagen detentie laat de Canadese rechtbank haar de verdere procedures rond haar mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten, die Meng als hoofd financiën van de Chinese techreus Huawei verdenken van illegale transacties met Iran, buiten de cel afwachten. Ze is rijk genoeg voor de borgsom van 7,5 miljoen dollar. Ze geeft met haar vader, die goed is voor een vermogen van 3,2 miljard dollar, leiding aan het grootste telecombedrijf ter wereld.

Meng heeft al een triomfantelijke bericht gepost op de Chinese sociale media. ‘Trots op Huawei, trots op het moederland’, schrijft ze op onder een Huawei-advertentie.

Solidariteit

De zakenvrouw betaalt haar eigen beveiligingsteam, dat met bewakers en elektronische monitoring via een enkelband moet voorkomen dat Meng haar toevlucht in China zoekt. Het opulente onroerend goed van Mengs echtgenoot in de Canadese stad Vancouver is onderdeel van de borgsom, aangevuld door een golf van solidariteit uit de Canadees-Chinese gemeenschap in Vancouver. Dat is een geliefde tweede thuishaven voor bulkend rijke emigranten uit Hongkong en de Volksrepubliek. Haar makelaar, enkele oud-collega’s en haar yogalerares verdrongen elkaar met cheques en kapitale villa’s als onderpand voor haar borgtocht. Wie nu geld en middelen inzet voor haar vrijlating haalt niet alleen een wit voetje bij een van de machtigste ondernemersfamilies van Azië, maar ook bij de Chinese autoriteiten, waar de aanval op Huawei wordt opgevat als een regelrecht offensief tegen de Volksrepubliek zelf.

Meng zei in de rechtbank dat ze nu eindelijk toekomt aan een goed boek en een studie aan een business-school in Vancouver. Ze heeft de tijd, want het kan maanden, zo niet jaren duren voordat Canada besluit of een Amerikaans uitleveringsverzoek houtsnijdt. De Verenigde Staten moeten voor 8 januari om haar uitlevering vragen, die vervolgens door een Canadese rechter wordt getoetst.

Of het zover komt, is de vraag, nadat de Amerikaanse president Donald Trump tegen persbureau Reuters heeft gezegd dat hij zich met de zaak-Meng gaat bemoeien, als dat een betere deal met Beijing oplevert in de handelsoorlog. ‘Als ik denk dat het goed is voor het land, als ik denk dat het goed is voor de grootste handelsdeal die ooit gesloten wordt (..), en als het goed is voor de nationale veiligheid, dan intervenieer ik, als ik denk dat het nodig is’, aldus Trump.

Vergelding

De arrestatie van China-kenner Michael Kovrig in Beijing wordt alom gezien als vergelding voor de Canadese medewerking aan de Amerikanen in de zaak Meng. Kovrig zou in handen zijn van de Chinese staatsveiligheidsdienst, hetgeen volgens Canadese diplomaten wijst op verdenkingen van spionage. Op Chinese sociale media werd zijn detentie 240 miljoen keer aangeklikt en voorzien van likes en opmerkingen als ‘harde schurkachtige aanpak, ik ben voor’.

De voorzitter van de Internationale Crisis Groep, Robert Malley, neemt het op voor zijn werknemer. ‘Ik wil niet speculeren wat erachter zit, maar ik kan categorisch zijn over wat er niet achter zit: namelijk illegale activiteiten of het in gevaar brengen van de Chinese nationale veiligheid. We houden ons niet bezig met geheim of vertrouwelijk werk.’

Zonder bijstand van een advocaat of medewerkers van de Canadese ambassade verdwijnt een Canadese oud-diplomaat in de burelen van de Chinese staatsveiligheidsdienst. Een Chinese tech-multimiljonair haalt in haar comfortabele villa in Vancouver onder toezicht van haar zelfbetaalde bewakers haar leesachterstand in. De nieuwe stellingen zijn betrokken.

Erkent Trump openlijk dat hij Meng zal inzetten als pion in de vele conflicten die tussen Washington en Beijing spelen, Beijing is minder spraakzaam over hun ‘gijzelaar’. Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken zei vandaag in een eerste officiële reactie dat de Internationale Crisis Groep niet officieel geregistreerd is in de Volksrepubliek, en dat daarom alleen al Kovrig de Chinese wet kan hebben overtreden. Verder kan de wereld gerust zijn, zei woordvoerder Lu Kang. China zal de Canadees ‘volgens de Chinese wet behandelen’.