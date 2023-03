Canadese premier in het nauw door mogelijke Chinese inmenging in verkiezingen

De Canadese premier Justin Trudeau (links) met de Chinese president Xi Jinping, in 2016. Beeld ANP / AFP

Wat zouden de Chinezen precies hebben gedaan?

Kwaliteitskrant Globe and Mail bracht de afgelopen maanden, op basis van stukken van de inlichtingendienst CSIS, naar buiten hoe Beijing in 2019 en in 2021 probeerde de zege van premier Justin Trudeau en zijn Liberalen veilig te stellen. Uit de rapporten van de spionagedienst blijkt dat de Chinezen twee jaar geleden op sociale media valse geruchten verspreidden en campagnes ondersteunden met donaties. Ook moesten Chinese studenten in Canada zich aanmelden als campagnevrijwilliger.

China gaf de voorkeur aan Trudeau’s partij, omdat het vreesde dat met name de Conservatieven zich harder zouden opstellen tegen China. Trudeau, sinds 2015 premier, en zijn Liberale partij zijn flink in verlegenheid gebracht door de onthullingen.

Wat zou de Chinese inmenging zijn bij de verkiezingen van 2019?

Het Chinese consulaat in Toronto ondersteunde bij die verkiezingen de campagnes van elf kandidaten, volgens documenten van de inlichtingendienst. Op twee na waren het allemaal Liberalen. Een van hen was Han Dong, een parlementskandidaat uit de regio Toronto. Dong zou de favoriete kandidaat zijn van het Chinese consulaat in Toronto. De dienst vermoedde dat hij een andere kandidaat van Chinese afkomst had vervangen, die onder Chinese druk zou zijn opgestapt. Het tv-nieuwsprogramma Global News meldde onlangs, op basis van inlichtingenbronnen, dat CSIS Dong in de gaten hield tijdens de campagne.

Twee weken voor de verkiezingen gaf de spionagedienst een briefing aan medewerkers van Trudeau, aldus Global News, maar de kandidatuur van Dong werd niet ingetrokken. Hij werd in 2021 herkozen. Trudeau steunt hem nog steeds.

Beijing heeft de inmenging altijd ontkend. ‘Onwaar en onzinnig’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs over de onthullingen.

Hoe hebben Trudeau en zijn partij op de Chinese bemoeienis gereageerd?

Trudeau en de baas van de inlichtingendienst hebben erkend dat China heeft geprobeerd de twee verkiezingen te beïnvloeden. Beijing zou er echter niet in zijn geslaagd de uitslag te manipuleren, zo benadrukt de premier steeds.

De oppositie verwijt Trudeau de Chinese inmenging te bagatelliseren. Ook willen ze dat de regering harder optreedt tegen Beijing en meer naar buiten brengt over wat de Chinezen precies hebben gedaan. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly is Beijing te verstaan gegeven dat Canada ‘nooit enige vorm van buitenlandse inmenging in onze democratie en interne aangelegenheden vanuit China zal tolereren’.

De relaties tussen beide landen zijn sinds 2018 verslechterd door de arrestatie in Canada, op verzoek van de VS, van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou. Beijing sloeg toen terug door Canadese burgers in China te arresteren.

Trudeau heeft nu eindelijk besloten tot een onderzoek. Hoe wordt daarop gereageerd?

De oppositie dringt al maanden aan op een grootschalig, openbaar onderzoek naar de Chinese machinaties. Trudeau wees er tot nu toe op dat het parlement de kwestie al onderzoekt. Op maandag besloot hij echter een ‘speciale rapporteur’ te benoemen die met aanbevelingen moet komen over hoe Canada de buitenlandse inmenging in de verkiezingen kan vermijden.

Ook wil hij dat twee waakhonden die het werk van de spionagediensten controleren zich buigen over de kwestie. Deze werken echter achter gesloten deuren en kunnen niet zomaar hun bevindingen naar buiten brengen omdat ze geheime informatie inzien.

‘Een speciale rapporteur die door de premier is uitgekozen, is niet hetzelfde als een echt onafhankelijk onderzoek’, reageerde Pierre Poilievre, leider van de Conservatieven. ‘Genoeg is genoeg. Justin Trudeau kan de waarheid niet blijven verbergen voor de Canadezen en we zullen hem ook niet toestaan de waarheid te begraven. De liberalen moeten luisteren naar de wil van het parlement en een onafhankelijk openbaar onderzoek instellen.’