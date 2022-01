Canadese politie vreest geweld van ‘vrijheidskonvooi’ truckers in de hoofdstad

Vrachtwagens die deel uitmaken van het 'vrijheidskonvooi' in de stad Ottawa. Beeld REUTERS

Het konvooi begon als een protest tegen de verplichte vaccinatie van truckers die op en neer reizen tussen Canada en de Verenigde Staten. Zij vertrok vanuit British Columbia (aan de westkust) en groeide onderweg naar de hoofdstad (in het oosten) langzaam aan. Ondertussen zijn er mensen aangehaakt die ook boos zijn over andere coronamaatregelen, mensen die willen dat premier Justin Trudeau aftreedt, en mensen die domweg een hekel hebben aan de regering.

Vrachtwagens met vlaggen

De autoriteiten verwachten zo’n 2.700 chauffeurs bij het parlement, maar volgens sociale media is het konvooi veel groter, en zullen zich dit weekeinde nog meer mensen aansluiten. Ondertussen staan er honderden vrachtwagens, pick-ups, tractoren en campers in de stad - de meeste getooid met allerhande vlaggen en anti-vaccinatietekens. Sommigen hebben opgeroepen om behalve bij het parlement, ook bij de huizen van politici te demonstreren, en anderen vergelijken dit protest met de bestorming van het Capitool in Washington door Trump-aanhangers op 6 januari vorig jaar.

Premier Trudeau heeft eerder deze week uitgehaald naar de deelnemers van het ‘vrijheidskonvooi’, zoals de deelnemers de stoet hebben gedoopt. ‘De marginale minderheid die op weg is naar Ottawa, die er onacceptabele meningen op na houdt en die uit, is niet representatief voor wat de Canadezen denken’, zei Trudeau woensdag over het verzet van de chauffeurs. ‘Wat we horen van sommige mensen die bij dit konvooi betrokken zijn, is volkomen onaanvaardbaar.’

De organisatoren van het konvooi zeggen dat zij niet alleen tegen de vaccinatieplicht van de chauffeurs zijn, maar ook die van bijvoorbeeld ambtenaren, waartoe de regering-Trudeau heeft besloten. ‘Dit gaat over je rechten en je vrijheid’, aldus Tamara Lich, een van de organisatoren. Lich benadrukt dat er geen geweld moet worden gebruikt, en heeft op Facebook opgeroepen mensen die dat wel doen, aan te geven bij de politie.