Canadese politicus opnieuw naakt in Zoom-vergadering van het Lagerhuis

‘Ik heb vandaag een hele ongelukkige fout gemaakt en het zal niet meer gebeuren’, beloofde Will Amos in april op Twitter. De politicus ging diep door het stof bij zijn collega’s nadat hij naakt in beeld was tijdens een zoom-vergadering van het Canadese Lagerhuis.

Naar eigen zeggen had hij zijn camera per ongeluk aan laten staan, terwijl hij zijn sportkleding verruilde voor zijn werkkleding. Hoewel de vergadering intern was, lekten screenshots van het incident uit naar de Canadese pers.

Slechts een maand later heeft Amos die belofte al gebroken. De politicus twitterde donderdag een verklaring waarin hij schrijft dat hij de voorgaande avond ‘urineerde zonder dat ik door had dat ik in beeld was’. Hij liet verder weinig los over de ‘onacceptabele vergissing’, maar bood opnieuw zijn excuses aan. Het is onduidelijk hoeveel leden van het Lagerhuis het toiletbezoek hebben gezien, maar er lijken ditmaal geen beelden te zijn verspreid.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi — William Amos (@WillAAmos) 28 mei 2021

Amos is lid van de liberale partij van premier Justin Trudeau. Hij behoudt zijn zetel in het Lagerhuis, maar legt zijn posities in parlementaire commissies voorlopig naast zich neer. Ook zegt hij tijdelijk af te treden als parlementair secretaris voor het ministerie van innovatie, wetenschap en industrie ‘zodat ik hulp kan zoeken’.

Het Canadese parlement heeft vanwege de coronacrisis een hybride werkvorm omarmd, waarbij sommige leden fysiek aanwezig zijn en de anderen via zoom deelnemen. Het is nog niet duidelijk hoe een screenshot van de pijnlijke zoom-vergadering in april zijn weg naar de media vond. Op de afbeelding stond Will Amos bijna volledig naakt in een kamer tussen de vlaggen van Quebec en Canada in. ‘Toen we vroegen om meer transparantie hadden we specifieker moeten zijn’, grapte een politicus van de conservatieve partij.

Waar veel Canadezen in april vooral meevoelden met Amos, zijn de reacties van deze week een stuk minder mild. Op Twitter lopen de berichten uiteen van ‘Iemand moet deze man leren hoe Zoom werkt’ tot ‘Met alle respect, maar dit is geen ongeluk meer’. Veel mensen vragen zich ook af wat voor hulp de politicus precies gaat zoeken. ‘Misschien zoekt hij hulp voor zijn fetish’, schrijft een Canadese vrouw met #teamtrudeau in haar Twitterbio.