Canadese ex-diplomaat opgepakt in China, mogelijk uit wraak voor detentie van topvrouw Huawei

De aanhouding van de Canadese ex-diplomaat Michael Kovrig zou mogelijk gerelateerd zijn. China waarschuwde Canada dit weekeind voor de gevolgen als Meng niet onmiddellijk vrij zou worden gelaten.

Diverse Canadese media berichtten dinsdag als eerste over de detentie van Kovrig op basis van anonieme bronnen. Het nieuws zou onder meer van een vriend komen in Beijing waar Kovrig regelmatig komt als adviseur van de International Crisis Group, een gerenommeerde politieke denktank. Het kantoor dat in Brussel zijn hoofdkantoor heeft, zegt alles in het werk te stellen om de verblijfsplaats van Kovrig te achterhalen en hem vrij te krijgen.

De Chinese autoriteiten hebben nog niet gereageerd op vragen van media over de detentie van Kovrig. Ook de Canadese autoriteiten zeggen nog geen bevestiging te hebben van de gebeurtenissen. Op Twitter zei een vooraanstaande liberale ex-politicus, Bob Rae, dat het duidelijk is waarom Kovrig is gearresteerd. ‘Dat heet onderdrukking en wraak.’

Of course it’s clear. It’s called repression and retaliation. https://t.co/OEJvW6EGyZ Bob Rae

Sancties Iran

Canada arresteerde Meng vorige week op verzoek van de Verenigde Staten waar ze schuldig wordt geacht aan het overtreden van handelssancties tegen Iran. Als ze wordt uitgeleverd aan de VS kan ze voor fraude en samenzwering veroordeeld worden tot 30 jaar gevangenisstraf.

De Canadese rechtbank komt er niet uit of Meng haar proces in vrijheid mag doorbrengen. Dinsdag werd de zitting voor de derde dag voortgezet. De openbaar aanklager is bang dat Meng zal vluchten om uit handen van de Verenigde Staten te blijven, haar advocaten hebben gezegd dat zij ‘veilig’ in haar villa in Canada kan verblijven. Het bedrijf Huawei bood zelfs aan de kosten van haar beveiliging te betalen evenals een borgsom van 15 miljoen dollar.