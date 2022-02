Canadese chauffeurs blokkeren drukke grensovergang met VS, Trudeau: ‘Dit moet stoppen’

De Ambassador-brug tussen Canada en de Verenigde Staten is geblokkeerd door Canadese vrachtwagens. Beeld AP

Volgens de Canadese autoriteiten is de Ambassador-brug, die het Canadese Windsor verbindt met de Amerikaanse stad Detroit, ‘tijdelijk’ gesloten. De chauffeurs begonnen maandag laat aan Canadese kant het verkeer naar de brug te blokkeren. Dit leidde tot lange opstoppingen. De grensdienst CBSA adviseert het verkeer voorlopig gebruik te maken van een tunnel en een andere brug.

Met de actie bij de belangrijke grensovergang voeren de vrachtwagenchauffeurs de druk op de regering van premier Justin Trudeau flink op. Zo’n driekwart van de Canadese export gaat naar de VS, voor een belangrijk deel over de weg. Als de chauffeurs, net zoals in Ottawa, lange tijd actie gaan voeren bij de Ambassador-brug, leidt dat tot schade aan de economie.

De actievoerders willen intrekking van de vaccinatieplicht voor chauffeurs die tussen beide landen reizen. Ook lopen ze te hoop tegen andere coronamaatregelen. Trudeau haalde maandag in het parlement hard uit naar de chauffeurs, die voor de tweede week actievoeren in de binnenstad van Ottawa, onder meer bij het parlementsgebouw. Hij beschuldigde hen ervan het land te willen ontregelen.

Overlast

‘Individuen proberen onze economie, onze democratie en het dagelijks leven van onze medeburgers te blokkeren’, zei Trudeau tijdens een spoeddebat. ‘Het moet stoppen. Diegenen die tegen anderen schreeuwen omdat ze een mondkapje dragen, behoren niet tot de meerderheid van de Canadezen.’

Het was voor het eerst dat Trudeau in het openbaar verscheen nadat hij op 31 januari in quarantaine was gegaan na een positieve coronatest. Dit was enkele dagen nadat een lange stoet vrachtwagens in Ottawa aankwam. Het zelfbenoemde ‘Vrijheidskonvooi’ was vanuit de westkust opgetrokken naar de hoofdstad. Sindsdien worstelen de autoriteiten ermee hoe een einde te maken aan het protest. Bewoners klagen over overlast. Het verkeer in het centrum ondervindt ook veel last van de actievoerende chauffeurs.

Uren voor het spoeddebat begon, had burgemeester Jim Watson van Ottawa een beroep gedaan op de regering en de provincie Ontario om 1.800 extra agenten te sturen om de situatie onder controle te houden. In het weekeinde had Watson al de noodtoestand uitgeroepen in de stad. Hij sprak van de ‘ernstigste noodsituatie die onze stad ooit heeft meegemaakt’.

‘Bezetting’

Trudeau heeft de hoofdstad steun toegezegd, maar zegt dat het de taak is van het stadsbestuur en van de regionale regering van Ontario om de orde en rust in Ottawa te handhaven.

Watson wil dat er een bemiddelaar wordt benoemd. Trudeau en zijn ministers zijn hiervan geen voorstander. Transport-minister Omar Alghabra riep het bestuur van Ontario op in actie te komen om de ‘onwettige bezetting’ van de hoofdstad te beëindigen. Hij wil onder andere dat de commerciële vergunningen van de chauffeurs worden ingetrokken als ze de straten van Ottawa blijven blokkeren.

Oppositieleider Jagmeet Singh van de NDP, die Trudeau een slappe houding verweet, zei in het parlement dat Canada een flater slaat in de rest van de wereld. ‘Mensen over de hele wereld kijken nu naar Canada, kijken nu naar Ottawa en ze vragen zich af wat er gebeurt’, aldus Singh. ‘Dit protest is geen vreedzaam protest.’