Canadees reisadvies: VS door wetten en lokale mores niet overal veilig voor lhbti’ers

Dragqueen Brigitte Bandit op weg om te getuigen bij een hoorzitting op 29 augustus 2023 in Houston, Texas. Beeld Getty Images

Zulke beperkingen zijn van kracht in ‘sommige staten’, zo meldt de website van de Canadese overheid aan reizigers die zichzelf rekenen tot de ‘2slgbtqi+’-groep. In het advies worden geen specifieke staten genoemd noch tegen welke problemen mensen kunnen aanlopen. Iedereen die de grens oversteekt dient er rekening mee te houden dat buitenlandse wetten en gebruiken ‘nogal kunnen verschillen’ met de opvattingen zoals die breed leven in Canada.

Een woordvoerder van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken wijst in een toelichting aan de Amerikaanse nieuwszender CBS op wetten die dit jaar in de VS van kracht werden. Zo ging er een verbod in op dragshows, werden medische behandelingen voor intersekse personen beperkt en werd diezelfde groep bovendien uitgesloten van sportevenementen.

Staten in de VS hebben nogal wat wetten en voorschriften waarmee iedereen te maken kan krijgen die buiten de heteroseksuele norm valt of zich qua gender anders identificeert dan man of vrouw. Dat blijkt uit een inventarisatie van de American Civil Liberties Union, een organisatie die sinds 1920 opkomt voor burgerrechten.

De ACLU heeft inmiddels 495 wetsvoorstellen geturfd die de rechten van lhbti’ers inperken. Rond de tachtig zijn aangenomen, bijna tweehonderd zijn in behandelingen en iets meer dan tweehonderd zijn weggestemd. Er is vrijwel geen Amerikaanse staat waarin geen maatregelen gelden of zijn voorgesteld.

Groen

Op de vraag waarom het reisadvies voor de VS op dit punt is aangepast antwoordde de vicepremier Chrystia Freeland dat ‘de overheid nauwkeurig in de gaten houdt of er ergens in de wereld specifieke gevaren dreigen voor specifieke groepen Canadezen’.

Freeland wilde tegenover verslaggevers niet zeggen of er overleg is geweest met de Amerikaanse regering. Het algemene risicoprofiel voor de VS blijft groen. Dat betekent dat reizigers alleen de gebruikelijke aanbevelingen hoeven te volgen die de kans op een veilig verblijf elders vergroten.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de VS tolerantie, inclusie en rechtvaardigheid voor iedereen nastreeft. Daarbij werkt het land samen met gelijkgestemden van over de hele wereld om dat doel te bereiken.

Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst in een reisadvies op de andere mores die in de VS kunnen gelden. ‘De houding van de bevolking verschilt per staat. Enkele staten hebben lokale wetten ingevoerd die negatieve gevolgen kunnen hebben voor lhbtiq+-personen, bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot gezondheidszorg.’

Voor meer informatie verwijst het ministerie naar de website van de Human Rights Campaign. Deze Amerikaanse organisatie bracht al eerder een eigen reisadvies uit voor Florida, de staat waar de lokale politiek het felst van leer trekt tegen alles wat van de norm afwijkt. In juni riep Human Rights Campaign zelfs landelijk de noodtoestand uit.