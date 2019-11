Canadees Neil Young wil kunnen stemmen tegen Trump. Maar hasj bemoeilijkt zijn paspoortaanvraag

Neil Young tijdens een concert vorig jaar in zijn geboorteland Canada. Beeld AFP

‘Ik wil een dubbele nationaliteit hebben en stemmen’, aldus Young (74) op zijn website over zijn missie om na een halve eeuw verblijf in de VS een Amerikaans paspoort te bemachtigen. De zanger zegt met vlag en wimpel geslaagd te zijn voor het mondelinge examen, dat bestaat uit het beantwoorden van tien vragen over onder andere de geschiedenis en het staatsbestel van de VS.

Omdat de Canadees, die ooit met Crosby, Stills & Nash een groep vormde, op de talloze formulieren ook ruiterlijk toegaf niet zuinig te zijn geweest met het roken van hasj, is er een kink in de kabel gekomen. Overigens met dank aan president Trump, die tegen Youngs wil zijn klassieker ‘Rockin’ In The Free World’ blijft draaien op verkiezingsbijeenkomsten.

Want sinds Trumps toenmalige minister van Justitie Jeff Sessions in april de regels verscherpte, kan marihuana-gebruik een struikelblok vormen voor het verkrijgen van de Amerikaanse nationaliteit. ‘Een aanvrager die betrokken is bij bepaalde marihuana-gerelateerde activiteiten, heeft mogelijk geen goed moreel karakter’, aldus de naturalisatiedienst USCIS. Kortom: Young ontbeert wellicht een bewijs van goed gedrag dat zo belangrijk is bij de aanvraag.

.@Neilyoung’s song, “Rockin’ In The Free World” was just one of 10 songs used as background music. Didn’t love it anyway. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 juni 2015

‘Gemeen gescheld’

De man die tot twee keer toe in Amerika’s Rock and Roll Hall of Fame is opgenomen en enkele Grammy’s won, kreeg onlangs te horen dat hij een extra examen moet afleggen. ‘Ik hoop oprecht dat ik heb laten zien dat ik een goed moreel karakter bezit’, aldus Young. ‘En dat ik in staat zal zijn om naar eer en geweten te stemmen over Donald J. Trump en zijn mede-kandidaten.’

Young woont al sinds het midden van de jaren zestig in de VS. Hij verbleef toen enkele jaren illegaal in Los Angeles, tot hij een verblijfsvergunning kreeg. Zijn steun voor de Democraten en afkeer van de Republikeinse partij heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Zo keerde hij zich tegen de Irak-invasie en riep hij destijds op tot de impeachment van president George W. Bush.

In 2015 zag de zanger tot zijn afgrijzen, toen Trump zijn verkiezingscampagne startte, dat de miljardair ‘Rockin’ In The Free World’ draaide. In een brief riep Young hem op hiermee te stoppen. Maar Trump weigerde en zei dat hij keurig voor het gebruik had betaald. Trump sloeg terug. ‘Ik vond er toch niets aan’, twitterde de miljardair.

Young: ‘Hij koos ervoor om niet naar mijn verzoek te luisteren, net zoals hij niet luisterde naar de vele Amerikanen die hem vragen te stoppen met zijn voortdurende gelieg, zijn gemene gescheld en pesterijen en zijn gevaarlijke en hatelijke retoriek.’ Eind vorig jaar riep hij Trump opnieuw op zijn nummer niet meer te draaien omdat het ‘in strijd is met met mijn wensen’. Het was tevergeefs.