Canadees dorp dat hitterecord brak door vlammen verzwolgen

Natuurbranden hebben weinig overgelaten van het Canadese dorpje Lytton. Beeld AP

Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen onder de circa 250 bewoners. De brand rukte door een sterke wind zo snel op dat de autoriteiten geen tijd hadden een evacuatie af te kondigen. De inwoners van het dorp zagen de brand naderen en zijn op de vlucht geslagen.

Begin deze week steeg het kwik tot een uitzonderlijke 49,6 graden Celsius in het dorp in de Canadese provincie British Columbia. De provincie wordt net als andere delen van het westen van Canada en de Verenigde Staten geteisterd door een uitzonderlijke hittegolf.

De hitte gaat gepaard met extreme droogte, waardoor natuurbranden ontstaan. In British Columbia woedden afgelopen dagen 26 van zulke branden. De hitte maakt het de brandweer moeilijk hun werk goed te doen – door de hoge temperaturen raken onder meer de motoren van de brandweerwagens oververhit.

Hittekoepel

Nabijgelegen steden als Vancouver (ongeveer 150 kilometer ten zuidwesten van Lytton) kampen met oversterfte die vermoedelijk door de hittegolf wordt veroorzaakt. Vooral oude mensen sterven. Vaak woonden ze alleen en hadden ze geen of slechtwerkende verkoelende apparaten als ventilatoren en airconditioners. De autoriteiten richtten koelcentra in waar mensen de hitte konden ontvluchten.

De uitzonderlijke hitte ontstond door een hogedrukgebied dat boven dit deel van het Noord-Amerikaanse continent bleef hangen. Het gaat om een zogenoemde ‘hittekoepel’ die warme lucht gevangenhoudt. Door koele wind uit de Stille Oceaan dalen de temperaturen inmiddels weer.

De Canadese premier Justin Trudeau brengt net als de Amerikaanse president Joe Biden het extreme weer in verband met klimaatverandering. Hoewel hittekoepels vaker voorkomen op het continent, wijzen klimaatexperts erop dat deze omstandigheden uitzonderlijk zijn.

Normaal gesproken is het een stuk koeler in British Columbia. En Amerikaanse steden als Portland en Seattle, waar het de afgelopen dagen zo heet was, staan vooral bekend als regenachtige plekken met weinig zonneschijn.

Nergens meer veilig

Volgens de Britse krant The Guardian, die al jaren een alarmerende toon aanslaat over klimaatverandering, zullen dit soort extreme weersomstandigheden vaker voorkomen. Ook in andere delen van de wereld. Bewoners van Siberië tot Australië moeten rekening houden met regelmatig terugkerende hittegolven. Het dagblad citeert een voormalig wetenschappelijk adviseur van de Britse overheid: ‘Geen enkele plek is meer veilig’.