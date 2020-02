Canada weigert beveiliging Harry en Meghan te betalen

Prins Harry en zijn echtgenote Meghan eind vorig jaar in Canada, waar ze het grootste deel van de tijd wonen. Beeld EPA

Het zou betekenen dat de Britse belastingbetaler de rekening krijgt, van zeker vijf miljoen euro per jaar, ook al woont het stel als ‘gewone’ burgers in Canada.

Sinds Harry en Meghan in november het grootste deel van de tijd in hun villa nabij Vancouver zijn gaan doorbrengen, worden de kosten gedeeld tussen de Royal Canadian Mounted Police en Scotland Yard. Voor de Canadese premier Justin Trudeau zou het handhaven van deze situatie na de ‘Megxit’ onverkoopbaar zijn. Ook voor de Britse koningin Elizabeth is het verre van ideaal, beducht als de 93-jarige monarch is voor haar populariteit in het Gemenebestland Canada, waarvan zij staatshoofd is.

Het financiële probleem kwam onder meer ter sprake bij Good Morning Britain, waar de commentator Iain Dale een vraag verwoordde die menige Brit zichzelf stelt: ‘Ze vliegen rond in privé-jets, waarom kunnen ze dan niet zelf hun beveiliging betalen?’ In The Daily Mirror zei Dai Davies, een voormalige beveiliger van de Windsors, dat het niet gepast is om hier miljoenen aan uit te geven, zeker niet in een tijd waarin het politiebudget onder druk staat.

De TaxPayers’ Alliance, de bond van kritische belastingbetalers, is evenmin gelukkig met de kostenpost.

Merknaam Sussex Soyal

Een week geleden kregen Harry en Meghan al een tegenslag te verwerken toen Elizabeth bekendmaakte dat ze niet langer gebruik kunnen maken van de merknaam Sussex Royal, die ze te gelde hadden willen maken. Via Instagram lieten ze weten het verbod te zullen respecteren, maar even later verscheen er een bitter bericht waarin ze beweerden dat de koningin niets te zeggen heeft over het gebruik van de term Sussex Royal in het buitenland.

Harry is net begonnen aan een twaalfdaagse tournee door zijn vaderland, een koninklijke zwanenzang die eindigt op Gemenebestdag, 9 maart. In de Abbey Road Studios nam hij vrijdag met de zanger Jon Bon Jovi een single op waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Invictus Games, zijn sportevenement voor gehandicapte oorlogsveteranen. Een dag eerder hij een beurs voor duurzaam toerisme bijgewoond in Edinburgh, waar hij de aanwezigen verzocht hem aan te spreken met ‘Harry’.