Canada verbreekt hitterecord voor derde dag op een rij

In Canada zoeken mensen verkoeling in het water. Beeld AP

Het westen van Canada en de Verenigde Staten gaan al dagen gebukt onder een hittegolf. Zondag werd het Canadese temperatuurrecord van 1937 gebroken, toen het 45 graden werd. Zondag was het 46,6 graden in Lytton, maandag 47,9 graden en dinsdag dus 49,5 graden.

In de regio Vancouver zijn de afgelopen dagen minstens 69 mensen plotseling gestorven, vooral ouderen.

Waarschijnlijk overleden zij mede door de hittegolf. In de gehele provincie British Columbia stierven zo'n 100 mensen, aldus de lokale politie. ‘Vancouver heeft nog nooit een dergelijke hittegolf meegemaakt en helaas sterven daardoor tientallen mensen', aldus een woordvoerder.

Ook aan de westkust van de VS is het erg heet, al koelt het op meerdere plekken wel wat af. Zo was het maandag in Portland, Oregon, nog meer dan 46 graden, dinsdag werd het nog ‘slechts’ 32 graden. De rest van de week worden in zowel de VS als Canada minder extreme temperaturen verwacht. Dat is te danken aan een zeebries die vanaf de Stille Oceaan verkoeling brengt.

En ten zuiden van Oregon, in het noorden van Californië, bestreden dinsdag 800 brandweerlieden een bosbrand die zich op korte tijd sterk uitgebreid had. Volgens de brandweer is in Siskiyou County 54 vierkante kilometer getroffen door de brand. Het vuur ontstond vrijdag door een blikseminslag en de sterke wind in combinatie met het warme warme weer. Droogte verergerde de situatie. Enkele honderden mensen werd gevraagd om uit voorzorg hun woning te verlaten.

Speciale koelcentra die zijn ingericht om lokale bewoners te laten afkoelen, blijven vooralsnog open.