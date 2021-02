Canada roept Proud Boys uit tot neofascistische terreurorganisatie

De Proud Boys zijn in 2016 opgericht door de Canadees Gavin McInnes, hier bij een rally in 2017 in Berkeley, Californië. Beeld AP

Al voor de dodelijke bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw had het Canadese parlement premier Justin Trudeau gevraagd de militie op de zwarte lijst te zetten. De Canadese autoriteiten hadden al genoeg bewijs verzameld over de Proud Boys, maar de aanval op het hart van de Amerikaanse democratie leverde informatie op die de doorslag gaf, aldus betrokken Canadese ambtenaren.

De Proud Boys zijn in 2016 opgericht door de Canadees Gavin McInnes, die na zijn vertrek bij het journalistieke platform Vice Media in 2008 afdreef naar extreem-rechts gedachtegoed. McInnes woont in de Verenigde Staten.

Nu Proud Boys officieel als neo-fascistische terreurgroep wordt beschouwd, is de beweging afgesneden van zijn Canadese bankrekeningen. Ook kunnen de autoriteiten eigendommen in beslag nemen. Als leden van de organisatie zich schuldig maken aan geweld, kan hen terrorisme ten laste worden gelegd. Ook donaties aan de groepering of het kopen van shirtjes, petjes en andere parafernalia in de zwart-gele kleuren van de groep zijn verboden. Het lidmaatschap op zichzelf is niet strafbaar, maar Canada kan Proud Boys-leden wel de toegang tot het land ontzeggen.

Tegelijk met de Proud Boys zijn drie andere ultrarechtse groeperingen als terreurorganisaties bestempeld, samen met acht organisaties die banden hebben met islamitische terroristische organisaties.