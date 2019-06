Canada keurt omstreden uitbreiding van oliepijpleiding door Rocky Mountains goed

De Canadese premier Justin Trudeau licht temidden van zijn kabinetsleden dinsdag in Ottawa het goedkeuringsbesluit over de uitbreiding van de Trans Mountain-oliepijpleiding toe. Beeld REUTERS

De uitbreiding van de Trans Mountain-oliepijpleiding moet de capaciteit verdrievoudigen van 300 duizend tot 890 duizend vaten per dag, maar is zeer omstreden. Een betere verbinding tussen de teerzanden bij Edmonton en een olieterminal in de buurt van Vancouver is een lang gekoesterde wens van de olie-industrie. Het stuit echter op fel verzet van inheemse volkeren (First Nations), milieugroeperingen en de provincie Brits-Columbia.

Premier Justin Trudeau verklaarde dinsdag dat de aanleg van pijpleiding deze zomer begint, maar de regering zou volgens insiders verwachten dat het besluit nog voor de rechter wordt aangevochten. Trudeau zit in de aanloop naar lastige landelijke verkiezingen dit najaar klem tussen regionale politici die ruim baan willen voor de olie-industrie en een milieubeweging die helemaal af wil van de vervuilende oliewinning in Alberta.

‘Dit is geen of-of-voorstel’, zei Trudeau gisteren. ‘Het is in ons nationaal belang om zowel ons milieu te beschermen als te investeren in de dag van morgen, en tegelijk te zorgen dat mensen vandaag ook hun gezinnen kunnen voeden.’ Trudeau voegde eraan toe te beseffen dat veel mensen teleurgesteld zullen zijn.

Stalen buizen voor de uitbreiding van de Trans Mountain-pijpleiding in Kamloops, Brits-Columbia. Beeld REUTERS

De uitbreiding van de verouderde pijpleiding (feitelijk het aanleggen van een nieuwe, grotere pijpleiding naast de oude), waartoe de regering-Trudeau al in 2016 had besloten, werd vorig jaar door de rechter stilgelegd omdat de milieueffectrapportage van de verantwoordelijke Nationale Energie Raad niet deugde en de Raad vergeten was met vertegenwoordigers van de First Nations langs het tracé te overleggen.

De Canadese regering wil de uitbreiding zo graag dat ze de 66 jaar oude pijpleiding vorig jaar kocht van het Amerikaanse oliebedrijf Kinder Morgan. Nu wordt vrijwel alle ruwe olie uit de teerzanden van Alberta via (deels even omstreden) pijpleidingen naar Amerikaanse raffinaderijen aan de Golf van Mexico vervoerd, om daar te worden verwerkt. Canada heeft hierdoor maar één afnemer, de VS, en dat drukt de prijs van de olie.

Als de capaciteit van de pijpleiding naar de Stille Oceaan wordt uitgebreid, wordt het makkelijker om ruwe olie uit te voeren naar China - dat een onverzadigbare behoefte heeft aan energie - en tegen een betere prijs. Olie is er genoeg: de teerzanden produceren veel meer dan Canada op de markt kan brengen.

Klimaatcrisis

Milieuactivisten reageerden dinsdag teleurgesteld op het besluit van de regering. Zij zien het uitbreiden van pijpleidingen als een verkeerd signaal in tijden van klimaatcrisis. Temeer daar de regering-Trudeau maandag nog de klimaatnoodtoestand had uitgeroepen. ‘Het goedkeuren van een pijpleiding middenin een klimaatnoodtoestand is als het gieten van benzine op open vuur’, twitterde Greenpeace Canada.

De milieuschade kan in het algemeen groot zijn. De pijpleiding doorkruist de Canadese Rocky Mountains bij Jasper National Park en komt uit in een belangrijk marien natuurgebied aan de westkust, met alle risico’s op vervuiling van dien. De uitbreiding zal ook leiden tot een verzevenvoudiging van het aantal scheepsbewegingen (van 60 naar 400 olietankers) in kustwateren waar veel walvissen en orka’s leven.

Premier Trudeau heeft intussen beloofd alle inkomsten uit de pijpleiding te zullen investeren in duurzame energie. De regering heeft voorts de Nationale Energie Raad opdracht gegeven de impact op orka’s en visstanden te onderzoeken, en heeft ook een nieuwe raadpleging van de inheemse volkeren gepland.

Inheemse betogers in actie tegen uitbreiding van de Trans Mountain-pijpleiding. Beeld AFP

Inheemse leiders hebben gezworen de aanleg van de Trans Moutain-pijpleiding te zullen tegenhouden, desnoods door zich vast te ketenen aan bouwapparatuur. De Secwepemc-natie liet weten dat de Canadese regering het recht niet heeft te bouwen op nooit afgestaan indiaans land. Het doet denken aan het hevige verzet tegen de aanleg van de Keystone XL-pijpleiding in de VS, die ook over Indiaans grondgebied loopt.

De regering van Brits-Columbia is teleurgesteld. Premier John Horgan liet wel weten dat hij bouwvergunningen niet zal traineren. Gouverneur Jay Inslee van de Amerikaanse buurstaat Washington zei het besluit zorgelijk te vinden. ‘De kosten voor het milieu en onze gemeenschappen zijn te hoog.’ Alleen de conservatieve regering van Alberta is blij. ‘Goedkeuring is nog niet bouwen. Laten we dus bouwen’, twitterde premier Jason Kenney.