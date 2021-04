Canada geeft 90 duizend migranten met cruciaal beroep een permanente verblijfsvergunning

Mederwerkers van de teststraat op het vliegveld van Toronto Beeld Reuters

Canada ziet immigratie als een belangrijke oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten en de vergrijzing van de samenleving. Jaarlijks stelt de overheid een streefcijfer vast voor het aantal permanente verblijfsvergunningen dat ze wil toekennen. Veel laagopgeleide werknemers met een tijdelijke status kwamen hiervoor niet in aanmerking, maar daar moet nu verandering in komen.

Minister van Immigratie Marco Mendicino, die het besluit woensdag bekendmaakte, roemde de ‘ongelooflijke bijdrage’ van de immigranten aan de samenleving, waarvoor sinds de coronapandemie meer waardering is gekomen. Volgens Mendicino werden veel banen die nu als essentieel worden beschouwd voorheen als ‘laaggeschoold werk’ gezien. ‘Uw status mag dan tijdelijk zijn, uw bijdragen zijn blijvend’, zei de minister. ‘We willen dat u hier blijft.’

Door de coronacrisis verwelkomde Canada vorig jaar slechts 184 duizend van de beoogde 341 duizend immigranten. Minister Mendicino kondigde in oktober een ambitieus plan aan om de schade in te halen en zo een impuls aan de economie te geven. Dit jaar wil de overheid een recordaantal van 401 duizend permanente verblijfsvergunningen toe kennen. Omdat de stroom nieuwkomers nog altijd bescheiden is, wil de overheid ook mensen die al tijdelijk in Canada verblijven een kans geven.

Vanaf 6 mei kunnen inwoners met een tijdelijke verblijfsvergunning zich aanmelden voor drie versnelde procedures. De Canadese immigratiedienst wil een permanente status toekennen aan 20 duizend zorgmedewerkers, 30 duizend werknemers in andere essentiële beroepen en 40 duizend buitenlandse studenten.

Loodgieters en caissieres

Volgens Mendicino is de tijdelijke maatregel bedoeld om cruciale werknemers te behouden ‘die nodig zijn om de pandemie te bestrijden en het economisch herstel te versnellen’. Het gaat om werknemers die minstens een jaar hebben gewerkt ‘in de frontlinie’ als zorgmedewerker of als bijvoorbeeld loodgieter, caissière of vrachtwagenchauffeur. Daarnaast komen buitenlandse studenten die recentelijk in Canada zijn afgestudeerd in aanmerking.

De voornemens van de regering zijn met enthousiasme ontvangen door het bedrijfsleven. Volgens Goldy Hyder, voorzitter van belangenorganisatie Business Council of Canada, spelen immigranten al lange tijd ‘een cruciale rol’ bij het op peil houden van de hoge levensstandaard in Canada.

Migrantenorganisaties hebben kritiek op het tijdelijke karakter van de maatregel. Volgens Syed Hussan, directeur van Migrant’s Rights Network, is het een druppel op een gloeiende plaat en moet er permanent iets veranderen aan het systeem. ‘Jaarlijks komen honderdduizenden mensen naar Canada, waarvan het merendeel geen permanente vergunning krijgt’, aldus Hussan. Bovendien vallen een half miljoen mensen die zonder geldige papieren in Canada wonen en werken buiten de boot.