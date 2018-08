Canada gebruikt commerciële DNA-websites om afkomst migranten vast te stellen

Het Canadese grensagentschap CBSA heeft bevestigd dat websites met DNA-databanken in sommige gevallen worden gebruikt om de afkomst van migranten vast te stellen. Dit gebeurt alleen als er twijfel bestaat over waar de persoon in kwestie vandaan komt en enkel nadat ‘andere onderzoeksmethoden zijn uitgeput’.

Hoe vaak dit soort databanken precies worden geraadpleegd, kan een woordvoerder van CBSA niet zeggen. Wel laat hij weten dat de migrant in kwestie eerst toestemming moet verlenen voordat zijn of haar DNA wordt gedeeld met een online databank. Deze websites bewaren alle informatie van mensen die hun genetische informatie hebben gedeeld om meer over hun afkomst te weten te komen.

Een Canadese immigratieadvocaat zegt tegen de BBC dat hij zich zorgen maakt over de privacy van de mensen bij wij DNA wordt afgenomen, en wijst er bovendien op dat afkomst en nationaliteit niet altijd met elkaar overeenkomen. Een andere advocaat verklaart tegenover persbureau AFP dat de maatregel vooral door CBSA wordt toegepast als het agentschap mensen het land uit wil zetten. Als migranten geen toestemming geven voor DNA-afname, wordt hun weigering als reden gebruikt om ze langer vast te houden, aldus Jared Will.

In de zaak van een man die meer dan vier jaar vastzat in Canada, moest een DNA-test duidelijkheid verschaffen over zijn land van herkomst. De man weigerde in eerste instantie de test, maar na een paar jaar in detentie ging hij overstag. Hij had een vals Frans paspoort en zei uit Guinee te komen, maar volgens dat land was zijn geboortebewijs vals. CBSA keek onder meer naar het Facebook-account van de man, die vooral vrienden uit Gambia bleek te hebben. Via een DNA-website probeerde het agentschap vervolgens aan te tonen dat de man van Gambiaanse afkomst was, zodat hij gedeporteerd kon worden. Volgens AFP zit hij nog steeds vast in Canada.

Miljoenen DNA-gegevens

DNA-websites hebben ondertussen DNA van miljoenen mensen in hun bezit. In het geval van 23andMe gaat het bijvoorbeeld om de gegevens van meer dan vijf miljoen klanten. Farmaceut GlaxoSmithKline investeerde onlangs 300 miljoen dollar in 23andMe. Samen gaan de bedrijven geneesmiddelen ontwikkelen op basis van genetische informatie die wordt aangeleverd door de DNA-databank.

Ancestry, een andere grote DNA-databank, laat desgevraagd weten dat de privacy van mensen die hun genetische informatie opsturen altijd gewaarborgd is.

Canada kondigde vorige week al aan dat het land meer informatie gaat verzamelen van migranten en asielzoekers. Ook buitenlanders die een tijdelijk visum, werkvergunning of studievisum willen aanvragen, moeten onder meer vingerafdrukken laten maken. Het land heeft momenteel te maken met een grote instroom van asielzoekers. Sinds januari vorig jaar zijn al zo’n 30 duizend mensen te voet vanuit de Verenigde Staten de Canadese grens overgestoken.