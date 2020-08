Campers blijken bij frontale botsing ‘levensgevaarlijk’ te zijn

Caravans op een Caravanbeurs in Düsseldorf. Beeld EPA

Campers zijn ongekend populair, zeker in tijden van corona: afgelopen voorjaar, toen wc-blokken en doucheruimten op campings gesloten waren, steeg de verhuur van campers tot recordhoogte. Zo’n vakantiewoning op wielen heeft immers vaak zijn eigen douche- en toiletruimte aan boord. Het bezit van campers stijgt ook al jaren. Het afgelopen decennium verdubbelde hun aantal; telde Nederland er in 2010 ongeveer 70 duizend , nu zijn dat er 137 duizend, blijkt uit cijfers van de Bovag.

Met de groeiende populariteit neemt ook de kans op ongevallen toe. Daarom besloot de Adac, de Duitse evenknie van de ANWB, een botsproef te houden, tussen een camper en een personenauto. Met een desastreus resultaat: ondanks de relatief beperkte snelheid van 56 kilometer per uur, waren de gevolgen van de impact enorm. Beide voertuigen boorden zich in elkaar, waarbij de beschermende kreukelzones door het hoge gewicht van de camper van 3.500 kilogram verpletterd werden. Door de klap werden pedalen naar binnen geduwd, waardoor inzittenden – in dit geval testdummy’s – zeer waarschijnlijk zeer zware verwondingen oplopen, zowel in de auto als camper. Het geteste model is gebaseerd op een Fiat Ducato, die bij zo’n driekwart van alle campers als basis dient.

Niet alleen inzittenden in de cabine lopen gevaar, ook passagiers achterin de camper komen niet met de schrik vrij. Dit komt doordat de achterbank, die in de meeste campers slechts uit dun hout is opgetrokken, bij een botsing in elkaar klapt, waardoor de hoofden van de passagiers tegen de bestuurdersstoel kunnen klappen. Ook is er grote kans dat de gebruikte heupgordel buikletsel veroorzaakt, constateert Adac.

Hier blijft het niet bij. Keukenkastjes zeilden met inhoud en al door de cabine: rondvliegend hout en glas vergrootten de kans op letsel. Ze bleken slechts met wat schroeven aan elkaar te zijn vastgezet, in plaats van dat ze waren verankerd aan het chassis. De testmeesters noteerden ook enkele opstekers: bedden, verlichting en douchecabine bleven op hun plaats. Ook de volgeladen bagageruimte kon de klap aan.

Het is niet voor het eerst dat een crashtest met campers dramatisch verloopt: vorig jaar deed de Zweedse rijksdienst voor het wegverkeer ook zo’n test, waarbij ‘grote tekortkomingen’ op het gebied van veiligheid werden geconstateerd.

Hoeveel ongevallen er in Nederland gebeuren met campers is niet bekend: het CBS houdt hiervan geen cijfers bij. Ook Veilig Verkeer Nederland heeft geen gegevens beschikbaar. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV heeft evenmin studies verricht naar slachtoffers bij camperongelukken. Wel meldt SWOV dat sinds 2005 vijf Nederlanders zijn omgekomen bij ongelukken met campers.

De Europese Commissie kondigde vorig jaar aan dat campers in de toekomst onderworpen zullen worden aan een crashtest, mogelijk dit jaar al. Hoe het daarmee staat, kan de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer RDW niet zeggen.

Voorlopig hebben kopers van een camper hierdoor geen zekerheid hoe het met de veiligheid van hun vakantiemobiel gesteld is. Adac geeft wel advies hoe letsel zo veel mogelijk voorkomen kan worden: gebruik plastic servies en ‘glaswerk’, stal zware bagage zo laag mogelijk en sjor haar vast met spanbanden. En kies bij aanschaf van een camper een uitvoering met moderne rijhulpsystemen. Die kunnen de gevolgen van een botsing niet verminderen, maar de kans daarop wel helpen verkleinen. En als laatste tip: rij vooral niet te snel.