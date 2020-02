Campagnevoerend Nederland rouwt om Erik van Bruggen

Politici, opiniemakers en politieke strategen rouwen om het heengaan van Erik van Bruggen. De mede-grondlegger van de Niet Nix-beweging, die later met zijn campagne-academie BKB een lange reeks politici en hun adviseurs opleidde, overleed vrijdag op 51-jarige leeftijd. Hij kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen.

Al jong speelde Van Bruggen in de jaren negentig een prominente rol in de vernieuwingsbeweging die toenmalig partijvoorzitter Felix Rottenberg uitrolde in de met zichzelf worstelende PvdA. Samen met zijn vriend Lennart Booij werd Van Bruggen door Rottenberg binnengehaald om de partij op te schudden, buiten de eigen jongerenbeweging om. Het mondde uit in de oprichting van de sociaal-liberale vernieuwingsbeweging Niet Nix, die binnen en buiten de PvdA opriep tot meer discussie, reuring en openheid in de politiek.

Niet Nix nam een hoge vlucht, die ook leek te gaan leiden tot actieve politieke deelname, totdat de poging om het PvdA-voorzitterschap over te nemen in 1999 strandde. Booij en Van Bruggen verloren tot hun verbijstering van de veel onbekendere en minder flamboyante Marijke van Hees. Het sentiment rondom de verkiezing, dat door een deel van de partij altijd is blijven voelen als een gemiste kans, werd door de vooraanstaande partij-ideoloog Joop van den Berg het meest treffend verwoord: ‘Ons hart gaat uit naar de jongens, ons verstand kiest de vrouw.’

BKB

De nederlaag luidde het einde in van Niet Nix, maar Van Bruggen had toen zijn eerste grote campagne al achter de rug – in het team dat Wim Kok in 1998 bijstond op weg naar diens overtuigende verkiezingsoverwinning. Samen met Booij en Alex Klusman zette hij de ontgoocheling van de verloren voorzittersverkiezing om in de energie voor de oprichting van het zeer succesvolle campagnebedrijf BKB – gespecialiseerd in het lanceren van mensen en ideeën. In de afgelopen twintig jaar hielp BKB vele politici bij hun campagnes.

De BKB-academie groeide intussen uit tot een belangrijke stap in de leerschool voor honderden politiek geïnteresseerde jongeren die later prominente rollen speelden op en rond het Binnenhof. De BKB-lijn loopt dwars door alle partijen heen. Ook bijvoorbeeld Kay van de Linde – campagnestrateeg van Pim Fortuyn – verbond zich aan de academie, waar generaties Kamerleden, voorlichters, journalisten en campagnestrategen een deel van hun opleiding kregen. In de huidige Tweede Kamer loopt de BKB-lijn van SP-Kamerlid Peter Kwint tot aan VVD-Kamerlid Jan Middendorp en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, die met genoegen terugkijkt op die ervaring: ‘De BKB-reis naar Frankrijk, in het kader van de Europese Grondwet, heeft mijn interesse gewekt in de Europese Unie. Ik kon door die reis de EU beter begrijpen.’

‘Erik mocht je altijd bellen’

Van Bruggen zelf bleef achter de schermen actief in campagneteams van politici, bedrijven en instellingen. In 2018 nog hielp hij Femke Halsema met haar sollicitatie voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Hij oogstte veel lof toen hij er in 2011 in slaagde oud-president Bill Clinton naar Nederland te halen voor de viering van het tweehonderdjarig bestaan van verzekeraar Achmea. Zijn netwerk als scout van politiek talent is legendarisch. ‘Erik mocht je altijd bellen', blikt de Amsterdamse wethouder en generatiegenoot Sharon Dijksma terug. ‘Voor advies. Voor het vinden van een politiek assistent. Om even te sparren over onze club. Behulpzaam, kritisch en scherp: dat was hij.’

BKB herdenkt Van Bruggen als ‘de grootse, meeslepende, eigenwijze, dwarse, onnavolgbare, legendarische kapitein’ van het bureau. ‘Volgens zijn eigen motto Dream out Loud maakte hij plannen tot het eind. We zijn intens verdrietig dat hij ze niet meer kan uitvoeren.’