Campagnemedewerker Trump vroeg Israëlisch bedrijf om kiezers te manipuleren op sociale media

Een hoge medewerker van Donald Trumps campagne, Rick Gates, benaderde in 2016 tijdens de verkiezingen een Israëlisch bedrijf om kiezers op social media te beïnvloeden. Het bedrijf moest onder andere nep-accounts maken en informatie verzamelen over Hillary Clinton en Trumps Republikeinse tegenkandidaten.

Dit meldt The New York Times op basis van onder andere de voorstellen die Gates deed aan het bedrijf. Deze zijn onderzocht door speciaal aanklager Robert Mueller die onderzoekt of Trumps campagne samenspande met Rusland om de presidentsverkiezingen te winnen.

De interesse van Gates in manipulatie van kiezers via sociale media staat los van de Russische bemoeienis. De Russen probeerden via nep-accounts Amerikaanse kiezers te beïnvloeden om voor Trump te stemmen. Het kwam uiteindelijk nooit tot samenwerking tussen de Trump-campagne en het Israëlische Psy-Group, waar veel voormalige medewerkers van Israëls inlichtingendiensten werken.

Gates bleek niet geïnteresseerd, deels omdat anderen in de campagne ook bezig waren met een socialmediastrategie. Ook is er geen bewijs gevonden dat Trump op de hoogte was van zijn pogingen om kiezers te manipuleren.

Gevecht met Cruz

Gates was de naaste medewerker van Paul Manafort, die in 2016 korte tijd manager was van Trumps campagne. Het tweetal werd ingehuurd om de campagne nieuw leven in te blazen en om de Republikeinse voorverkiezingen te winnen.

Trump was toen verwikkeld in een bitter gevecht met zijn belangrijkste tegenstander, senator Ted Cruz, om de Republikeinse nominatie. De Trump-campagne was met name bang dat Cruz, hoewel hij minder gedelegeerden had gewonnen, er op de conventie toch met de nominatie vandoor zou gaan omdat Trump zo omstreden was.

Een van de voorstellen was om nepprofielen te maken die Ted Cruz op social media moesten aanvallen. Op deze manier moesten gedelegeerden op de conventie worden overgehaald om voor Trump te stemmen.

Verdeeldheid zaaien

Ook werd gekeken of het Israëlische bedrijf kon worden ingehuurd om tijdens een maand lange campagne op social media verdeeldheid te zaaien onder Trumps tegenstanders. Verder werd onderzocht of Psy-Group informatie kon verzamelen over Clinton en haar naaste medewerkers.

Zowel Gates als Manafort is aangeklaagd door Mueller wegens onder andere belasting- en bankfraude en het wegsluizen van geld dat was verdiend met lobbywerk voor de Oekraïense regering. Gates bekende schuld en gooide het op een akkoord met Mueller. Hij werd Muellers kroongetuige tegen Manafort.

Manafort werd in de zomer door een rechtbank schuldig bevonden. Tot nu toe is geen enkele persoon die door Mueller is aangeklaagd, veroordeeld wegens het samenspannen met de Russen om de presidentsverkiezingen te winnen.