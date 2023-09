Campagneleider Partij voor de Dieren stapt op vanwege behandeling van Ouwehand door partijtop

Marianne Thieme in gesprek met Esther Ouwehand tijdens een congres van de Partij voor de Dieren in Doorn. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat maakte het voormalige VVD-Kamerlid, dat vorig jaar overstapte naar de PvdD, bekend op X. ‘Ik kan niet voor een bestuur werken dat Esther zo behandelt. Ik vind het hoogst oncollegiaal en onverkwikkelijk hoe er met Esther wordt omgesprongen’, schrijft De Neef. Zijn levenspartner, het Haagse gemeenteraadslid Leonie Gerritsen, liet zaterdag al blijken dat zij de kant van Ouwehand kiest in het conflict binnen de partijtop.

Het partijbestuur maakte zaterdag bekend Ouwehand van de kandidatenlijst te schrappen, terwijl zij in juli nog opnieuw werd voorgedragen als lijsttrekker bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Volgens partijvoorzitter Ruud van der Velden heeft het bestuur geen andere keus, omdat er in augustus een aantal meldingen van integriteitsschendingen tegen Ouwehand gedaan zouden zijn.

Ouwehand zegt van niets te weten. Volgens haar wil het bestuur van haar af omdat ze veel kritiek heeft op datzelfde bestuur. Vrijdag stuurde ze een brief vol harde verwijten aan de zeven bestuursleden. De in ongenade gevallen partijleider suggereert dat dit de aanleiding was om haar van de kandidatenlijst te schrappen, en dat de integriteitsmeldingen verzonnen zijn.

Fractie in verwarring

Op het sociale medium X krijgt Ouwehand veel steun. Een aantal provinciale partijafdelingen, waaronder Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland blijven achter haar staan. Ook een fractiegenoot in de Tweede Kamer, Christine Teunissen, nam zaterdag in krachtige bewoordingen afstand van het partijbestuur. De andere vier Kamerleden van de PvdD hielden zich in eerste instantie echter stil.

Zij willen op dit moment nog geen partij kiezen, blijkt uit verklaringen die zij maandagochtend op X plaatsten. De vier lijken nogal overvallen te zijn door de ontwikkelingen en zitten met veel vragen. ‘Wat is er vredesnaam gebeurd de afgelopen dagen? Het duizelt me nog steeds’, schrijft Frank Wassenberg. Eva van Esch zegt ‘dat er veel onduidelijk is, ook voor mij’. Leonie Vestering meldt dat de situatie haar ‘veel pijn en verdriet doet’ en Lammert van Raan spreekt van ‘gebeurtenissen die onze gezamenlijke missie schaden’.

Motie van wantrouwen

Van der Velden wil niet reageren op Ouwehands beweringen en uit zorgvuldigheidsoogpunt niet specificeren om wat voor integriteitsmeldingen het gaat. Het partijbestuur laat een extern onderzoek instellen naar de klachten over Ouwehand.

Intussen weigert Ouwehand zich neer te leggen bij haar afzetting. De partijleden kunnen het besluit op het partijcongres van 24 september terugdraaien. Ouwehands medestanders overwegen dan een motie van wantrouwen in te dienen om het partijbestuur tot opstappen te dwingen. Die motie zou tweederde van de stemmen moeten halen om te worden aangenomen.