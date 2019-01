Campagne voor betere camerabeveiliging: ‘kans op opsporing en vervolging vergroten’

Een bewakingscamera in Volendam Beeld ANP

Meer dan de helft van de beveiligingscamera’s van winkeliers, ondernemers en particulieren zijn van zo’n slechte kwaliteit dat de politie er niets aan heeft bij de opsporing van verdachten. Dat stelt het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) bij de lancering donderdag van de landelijke overheidscampagne ‘Excellent Cameratoezicht’ om de beelden van naar schatting anderhalf miljoen particuliere en private camerasystemen in Nederland te verbeteren. Daardoor zouden ze ook kunnen bijdragen aan het oplossen van misdrijven.

‘Veel camera’s hangen niet op de juiste plek of hoogte’, zegt CVV-projectleider Colin Voetee. ‘Ze hangen in een winkel bijvoorbeeld in een hoek van 45 graden aan plafond of muur, waardoor alleen de bovenkant van een verdachte is te zien. Of de beelden worden zo gecomprimeerd opgeslagen, dat alleen korrelige beelden overblijven en de verdachte niet meer herkenbaar is. Of datum en tijd zijn op China ingesteld.’

Dergelijke wazige beelden zijn ook herhaaldelijk te zien in tv-programma’s als Opsporing Verzocht. Een gemiste kans om criminelen sneller op te sporen, vindt Voetee, want met enkele kleine ingrepen en adviezen kunnen al zoveel duidelijker beelden worden gemaakt.

Daarom kunnen ondernemers een gratis scan aanvragen bij het CVV. Specialisten van het kenniscentrum komen dan langs bij winkels en bedrijven om advies te geven over onder meer plaatsing van camera’s en opslag van beelden. ‘Met de negen punten voor excellent cameratoezicht van de politie en het OM vergroot je de kans op geschikte beelden voor heterdaadkracht, opsporing en vervolging’, aldus het CVV, wiens specialisten bij voorkeur hele winkelstraten of -gebieden tegelijk aanpakken.

200 duizend extra ogen

De landelijke campagne werd donderdag door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gelanceerd in een Action-filiaal in Haarlem. Die winkel heeft zich ook als nummer 200 duizend aangemeld in de databank ‘Camera in Beeld’ die de politie sinds 2014 in gebruik heeft. In die databank kan de politie snel zien waar bewakingscamera’s hangen voor het opvragen van beelden.

‘Het zijn 200 duizend extra ogen voor de politie’, stelt projectleider Karel van Engelenhoven van Camera in Beeld. ‘Mensen willen graag met de politie meedenken en ons helpen.’

Dankzij de databank kan de politie snel camerabeelden veilig stellen na een misdrijf. Dat gebeurde bijvoorbeeld afgelopen zomer in een ernstige verkrachtingszaak van een studente in Rotterdam. Door particuliere bewakingsbeelden kreeg het onderzoeksteam snel een verdachte in beeld. ‘Camera in Beeld had een doorslaggevende rol in het onderzoek’, aldus een van de teamleiders. ‘Beeldmateriaal kan heel belangrijk zijn bij de opsporing van ernstige misdrijven.’

In principe kan de politie voor opsporingsonderzoek alle beelden van alle ruim 1 miljoen beveiligingscamera’s opvragen en vorderen. Maar dan moet wel eerst bekend zijn of ter plekke bekeken worden waar die camera’s hangen, en van wie ze zijn. In de databank is dat in één oogopslag te zien, wat de snelheid en effectiviteit van het onderzoek ten goede komt.

Politie en justitie roepen ondernemers en burgers dan ook op hun bewakingscamera’s via de website politie.nl aan te melden voor de databank. ‘Nederland telt naar schatting ruim anderhalf miljoen camera’s’, aldus een politiewoordvoerder. ‘De databank kan dus nog veel voller.’

Privacywetgeving

Mensen aarzelen soms om zich te melden uit angst dat ze de privacywetgeving overtreden met hun camera’s. Maar dat is vaak onterecht. ‘Je mag best een stukje van de openbare weg filmen bij het bewaken van je eigendommen’, aldus projectleider Van Engelenhoven. ‘Zolang het maar binnen de perken blijft en duidelijk is gemaakt dat er een camera hangt, bijvoorbeeld door middel van een waarschuwingssticker op deur of raam.’

Zo is het bijna onvermijdelijk dat een beveiligingscamera die gericht is op de carport, ook een stukje van de stoep of straat filmt. Van Engelenhoven noemt ook de vrees voor eventuele represailles van personen die op de beelden te zien zijn, ongegrond. Want de politie vordert de beelden die ze nodig heeft voor onderzoek, en de eigenaar is verplicht ze af te staan.

Colin Voetee van het CVV concludeert dat er nog een wereld te winnen is bij de inzet van beveiligingscamera’s voor opsporingsonderzoek: ‘We roepen iedereen op: meld je aan en optimaliseer de beelden.’