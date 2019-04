Campagne tegen toeristen tussen de tulpen: ‘Ze lopen soms met een hele groep de velden in’

De Bollenstreek wordt jaarlijks letterlijk overlopen door toeristen. Om te voorkomen dat bezoekers de bloemen en bollen beschadigen, worden dit jaar op diverse plekken borden geplaatst die vragen om voorzichtigheid. Beeld Arie Kievit

Kijk, daar stapt weer een Aziatische vrouw met een selfiestick het bloeiende tulpenveld in. Ze draait om haar as en maakt meerdere foto’s. Voordat bloembollenkweker Simon Pennings er iets van kan zeggen, is ze het veld al weer uit. Even later laat een Franse toerist zijn jonge hond los rondrennen door de langgerekte bedden met rode, gele, rood-gele en anderkleurige tulpen. ‘Kunt u de hond aan de lijn houden?’, vraagt Pennings in het Engels aan de Fransman. ‘Hij trapt de bloemen kapot.’

Het bloembollenperceel van Pennings in Lisse maakt onderdeel uit van de toeristische route langs de mooiste bollen- en bloemenvelden. De VVV’s in de Bollenstreek hebben daarvoor zelfs een speciale website (bloemenradar.nl of flowerradar.com) ontwikkeld om te weten waar de mooiste hyacinten, narcissen of tulpen in bloei staan.

En dus is het zaterdag een komen en gaan van fietsers, wandelaars, automobilisten en busreizigers uit alle gaten van de wereld die allemaal de bloeiende tulpen van Pennings komen bewonderen en fotograferen. Een paar kilometer verderop ligt de Keukenhof, waar in deze voorjaarsweken bijna permanent files staan op de aanvoerwegen.

‘Dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi’, zegt Pennings. ‘Al die foto’s gaan via sociale media de hele wereld rond. Het is gratis reclame voor ons. Al die toeristen zijn indirect onze afnemers – ik exporteer bloembollen naar zestig landen. Maar het loopt soms wel de spuigaten uit welke capriolen ze in die kwetsbare bollenvelden uithalen.’

Pennings (57) heeft 45 tulpenpercelen in de Bollenstreek, en ook nog wat percelen in Noord-Holland en de Noordoostpolder. En hij wil er zeker geen klaagverhaal van maken. Maar zeker de laatste jaren worden toeristen steeds driester in het maken van de mooiste, bijzonderste en spectaculairste foto’s.

‘Het heeft ook te maken met die selfiecultuur’, zegt de kweker, woonachtig in Noordwijkerhout. ‘Ze lopen soms met een hele groep de velden in, willen springend of liggend tussen de tulpen op de foto. Ook lopen ze dwars door de tulpenbedden heen, van de ene naar de andere kleur. Als er één begint, volgt iedereen en ontstaat soms zelfs een platgetreden spoor dwars door de tulpenbedden heen.’

Tulpen die vertrapt worden, geven geen voedsel meer af aan de bollen. Die bollen blijven daardoor klein en kunnen niet meer worden verkocht. Oogst de kweker normaal 40 kilo uit een vierkante meter, in een vertrapt veld kan dat blijven steken op 20 kilo. Elk jaar heeft Pennings wel duizenden euro schade. ‘Vorig jaar was één perceel zo vertrapt dat de schade alleen daarop al 20 duizend euro bedroeg’, vertelt Pennings. ‘Dat was het toppunt, of beter het dieptepunt.’'

Borden moeten bollen beschermen tegen toeristen. Beeld Arie Kievit

Souvenir

Ook werden naambordjes meegenomen, als een soort souvenir, waarop de verschillende tulpenvariëteiten staan vermeld. ‘Wat heb je daar nou aan?’, verzucht Pennings. Hij kweekt wel vierhonderd soorten tulpen. Als ze in bloei staan, weet hij ze allemaal wel te benoemen. Maar als daarna alleen nog wat verdord loof resteert, zijn de bloembollen moeilijk uit elkaar te houden.

De bollenkwekers in de Bollenstreek zijn vorig jaar al een campagne begonnen om de toeristen uit de bollenvelden te houden. Op tweehonderd plekken werden groene waarschuwingsborden gezet: ‘Please don’t enter the flower fields.’ Maar die haalden weinig uit. ‘De toeristen liepen er straal langs, alsof ze de borden niet zagen’, aldus Pennings. ‘Reclamemensen zeiden me: er zit geen boodschap in.’

Dit jaar pakken de kwekers het anders aan. Ze hebben 150 banners (spandoeken) laten maken die aan verplaatsbare dranghekken kunnen worden gespannen, met daarop de tekst: ‘Enjoy the flowers, respect our pride.’ Dat klinkt een stuk vriendelijker, verklaart Esther den Hertog, communicatiestrateeg bij Greenport Duin- en Bollenstreek. ‘Het zet mensen meer aan tot nadenken, dat de kwekers trots zijn op hun product en dat ze daar dus voorzichtig mee moeten omgaan. Alleen zo’n bord dat je niet de velden in mag, komt zo ongastvrij en onvriendelijk over.’

Vertrapte bloemen in een bollenveld. Beeld Arie Kievit

Ambassadeurs

Ook wordt dit weekend voor het eerst geëxperimenteerd met zogenaamde ‘ambassadeurs’: mensen in oranje ‘tulpensweaters’ die bij de drukste bollenvelden niet alleen een oogje in het zeil houden en toeristen tot de orde kunnen roepen, maar hen ook uitleg kunnen geven over de bloemen en bloembollen. ‘Ik heb er al een paar uit de velden gehaald’, zegt ambassadeur Anita de Jong bij het bloeiende tulpenperceel in Lisse. Maar het mooiste vindt ze het contact met zoveel verschillende mensen uit de hele wereld. ‘Ik heb net nog wat uitleg gegeven aan groep uit de Filipijnen.’

Ze wordt ook regelmatig gevraagd om foto’s te nemen, zoals net van het Chinese gezin dat met de huurfiets vanaf de Keukenhof is komen aanrijden. Vader Wei (36) staat stralend te kijken naar zijn vrouw en twee kindjes van anderhalf en ruim drie jaar oud, die voorzichtig tussen de bloeiende tulpenvelden lopen.

‘Very beautiful’, vindt hij het. Maar Wei maant zijn kleintjes ook om voorzichtig te zijn en terug te komen als ze met hun roze mutsjes op te ver de tulpenvelden in drentelen. Hij heeft de boodschap van ambassadeur De Jong begrepen: ‘We moeten de bloemen niet beschadigen, dan kunnen andere mensen ze ook nog bewonderen.’

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) krijgt signalen van de leden dat de nieuwe campagne effect sorteert. ‘De telers hebben het idee dat mensen minder de velden in gaan’, zegt KAVB-woordvoerder André Hoogendijk. ‘Maar de grote test komt de komende weken.’

Komend weekend is het grote Bloemencorso van de Bollenstreek, waar elk jaar naar schatting een miljoen mensen op afkomen. En het weekend daarop is het Pasen, traditioneel een zeer druk weekend in en rond de Keukenhof.

Prikkeldraad

Ook kweker Pennings bereidt zich voor op een massale toeristeninvasie. Op kwetsbare tulpenpercelen direct langs fietspaden en autoroutes posteert hij familieleden en anderen om een oogje in het zeil te houden. De ambassadeurs van de bloembollensector verwachten eveneens drukke tijden. ‘Zo proberen we het allemaal een beetje in de hand te houden’, zegt de Hollandse bollenkweker nuchter. ‘Je wilt niet overal prikkeldraad omheen zetten.’