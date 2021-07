Nieuws

Cameraman dood na extreemrechts geweld, demonstranten eisen vertrek premier Georgië

Duizenden demonstranten hebben zondagavond voor het parlementsgebouw in Tblisi het vertrek geëist van de minister-president van Georgië. Ze zijn woedend over de dood van cameraman Aleksandr Lasjkarava. Die stierf eerder op de dag, vermoedelijk aan verwondingen die hij had opgelopen tijdens een lhbti-protest in de hoofdstad.