Camera’s op nieuwe iPhone werken op zenuwen van mensen met trypofobie (‘gaatjesangst’)

De drie camera's op de achterkant van de nieuwe iPhone 11 Pro. Beeld Apple

Apetrots was Apple-baas Tim Cook afgelopen dinsdag bij de presentatie van de nieuwe iPhone 11 Pro. Vooral vanwege de drie camera’s die aan de achterkant zitten, die garant staan voor mooie foto’s. De configuratie van die cameraatjes – niet in een rijtje zoals bij de concurrentie, maar in een driehoek – leidt echter niet bij iedereen tot enthousiaste reacties. Integendeel: veel mensen beklagen zich op social media over de nieuwste iPhone. Het zijn mensen die last hebben van trypofobie, angst voor kleine gaten. De cameraopstelling van het laatste speeltje van Cook zorgt voor rillingen, kippenvel en walging. In elkaar geknutselde photoshops van toekomstige iPhones met de hele achterkant bedekt met camera’s zijn voor deze mensen een regelrechte nachtmerrie. ‘Had Apple hier nou echt geen rekening mee kunnen houden?’, vragen zij zich vertwijfeld af.

Inspiration found. (Wasp nest). I now understand why folks claim this is causing trypophobia. Nice one Apple. pic.twitter.com/KPcqQ1Lp2j Africa's Cures™

De eerste wetenschappelijke studies over trypofobie werden pas een paar jaar geleden gedaan. In een studie uit 2013 wordt gesproken van een ‘ongewone, maar veelvoorkomende fobie’. Cijfers in Nederland zijn niet bekend. Peter de Jong, hoogleraar Experimentele Psychopathologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is bekend met het fenomeen, maar heeft nog nooit iemand behandeld die er aan lijdt. Logisch ook, zegt hij: ‘Er valt prima mee te leven, simpelweg door voorwerpen en afbeeldingen met kleine gaatjes te vermijden. Anders dan spinnen komen ze niet op je af.’

Trypofobie staat overigens – net als heel veel andere fobieën – niet in de DSM 5, de psychiatriebijbel. Volgens De Jong kenmerkt deze fobie zich in de praktijk vooral door een gevoel van walging. Deze is vanuit evolutionair perspectief terug te voeren op een gevoel van dreiging door besmetting via bijvoorbeeld bacteriën. ‘We hebben daardoor de instinctieve reactie om het potentiële gevaar te mijden.’ Bij sommigen is deze defensieve reactie extreem. Zij walgen van dingen die potentieel besmet zijn. Gaatjes bijvoorbeeld waar onzichtbare bacillen in kunnen huizen. Vermoedelijk spelen specifieke patronen hierbij ook een rol. Vaak genoemd: chocoladerepen met belletjes, pannenkoeken, honingraten, doorgesneden granaatappels.

go away this is triggering my trypophobia https://t.co/Yh6X0M29bh namu day 🌱

Dionne Boekestijn is iemand die dit in bescheiden mate herkent: ‘Ik haat insectenhotels. En eigenlijk alles met gaatjes als ze organisch zijn.’ De ultieme nachtmerrie is voor haar de Pipa Pipa kikker. Openingen op zijn huid kunnen eitjes herbergen, waaruit nieuwe Pipa Pipa kikkertjes kruipen. Boekestijn: ‘Gadverdamme, daar walg ik echt van. Ik heb er meerdere nachtmerries van gehad.’ En die nieuwe iPhone? ‘Een losse valt wel mee, maar als je ze allemaal achter elkaar zet, dan word ik daar niet blij van.’

Trypophobia comin’ thruuuu https://t.co/ld4CejyOIF 𝓯𝓪𝓭𝓱𝓲𝓵𝓪

Voor alle mensen met trypofobie is er goed nieuws, net als voor mensen met andere fobieën. Geleidelijke blootstelling is het devies, om zo het patroon te doorbreken. Niet wegvluchten, maar blijven kijken. ‘Het zal even duren, maar uiteindelijk ervaart iemand dat er geen gevaar is en verdwijnt de walging’, zegt De Jong. Gewoon blijven turen naar die cameraatjes aan de achterkant van de iPhone 11 Pro dus.